Messi lo ha fatto davvero: i tifosi ora sono sconvolti

Lionel Messi, attaccante di proprietà del Paris Saint Germain, vive un momento complicato in quel di Parigi: spunta una novità sull’argentino

Che Lionel Messi sia uno dei calciatori più forti della storia del calcio non c’è alcun dubbio. Dopo il trionfo nella finale del Mondiale in Qatar contro la Francia, anche i più indecisi si sono convinti che la stella argentina sia il vero G.O.A.T. (Greatest Of All Time). Grazie al successo in questo, il fuoriclasse di Rosario ha completato finalmente quella che è stata una carriera a dir poco straordinaria.

Il classe ’87, che compirà 36 anni il prossimo 24 giugno, è l’incarnazione perfetta dell’essenza dello sport più amato nel globo terrestre. Insieme a Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un’era forse irripetibile, durante la quale entrambi i fenomeni in questione hanno deliziato chiunque a suon di giocate e gol sensazionali. Messi è Messi e questo non cambierà mai, ma anche campioni di questo livello possono incombere in periodi tutt’altro che felici. Il trasferimento al Paris Saint Germain, avvenuto il 10 agosto 2021 a parametro zero, non ha portato i frutti sperati. La ‘Pulce’, infatti, non si è integrata nel nuovo contesto e le sue prestazioni sul campo, inevitabilmente, ne hanno risentito.

Tant’è che l’ex Barcellona non è riuscito a portare la Champions League all’ombra della Tour Eiffel, realizzando il sogno di tantissimi tifosi. È questo l’obiettivo principale del club targato Nasser Al-Khelaifi, che fino ad ora ha sempre fallito nonostante i vari acquisti da urlo in ambito di calciomercato. Quest’anno, per la seconda volta consecutiva, la compagine transalpina è stata eliminata agli ottavi di finale, stavolta per mano del Bayern Monaco. Ci si aspettava sicuramente di più da Mbappe e compagni, considerando il valore assoluto della squadra. L’apporto di Messi si è rivelato insufficiente. E adesso l’argentino è finito al centro delle polemiche dei tifosi, per via di un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Il PSG, dal canto suo, ha deciso di sospendere l’attaccante per ben due settimane, segnando probabilmente la fine del rapporto lavorativo col campione del mondo.

Lionel Messi, novità dall’Arabia Saudita: ecco cosa è successo

Quest’ultimo presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Sembra che le parti in causa siano ormai giunte ad una rottura totale, di conseguenza a meno di sorprese il fuoriclasse non rinnoverà l’accordo scritto col club francese e si accaserà altrove.

Gli arabi dell’Al-Hilal gli avrebbero offerto un ingaggio faraonico, da 400 milioni di euro a stagione. Messi, dunque, potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo, ma la volontà della ‘Pulce’ è tornare al Barcellona. Un qualcosa di estremamente complicato allo stato attuale delle cose, viste le difficoltà della società blaugrana dal punto di vista economico. Però non è impossibile. Nel frattempo, durante la gita proibita in Arabia Saudita, il campionissimo argentino si è tatuato lo stemma del Barça sulla sua benedetta gamba sinistra – come si apprende da un’immagine che circola sul web -, completando il disegno molto grande e vistoso iniziato anni fa. Una decisione che di certo non sarà apprezzata dai supporters del Paris Saint Germain.