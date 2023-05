Napoli, che sorpresa per la festa Scudetto: super ospite in città

Napoli, la festa Scudetto continua ad imperversare tra le strade e si prepara a scatenarsi per davvero. Che sorpresa per i tifosi degli azzurri: un super ospite è appena arrivato in città per il grande evento.

Dopo trentatré anni dall’ultima volta, il Napoli torna sul tetto di Italia e dà il via alla grande festa. Un qualcosa che la piazza, la città e i tifosi attendevano da troppo tempo, ma che alla fine è arrivato nel modo più dolce. Al termine di una stagione trionfante e dominata, con Luciano Spalletti che ha battuto qualsiasi record e che ora mira a quello dei 91 punti del 2018, targato Maurizio Sarri.

Intanto, Napoli scalda i motori per la grande festa che ci sarà domenica contro la Fiorentina. La formazione azzurra ospiterà alle 18.00 i viola e il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona avrà la possibilità di dare il benvenuto ai nuovi campioni di Italia. Un’attesa spasmodica, che sta coinvolgendo qualsiasi aspetto della città e che sta interessando anche ospiti lontani solitamente dal mondo partenopeo.

Napoli, che sorpresa: un super ospite ha raggiunto la città per festeggiare. Ecco svelato tutto, tifosi spiazzati

E allora ecco che tutti, ma proprio tutti, si uniscono alla gioia esplosa ormai implacabile nella città di Napoli. Dopo il tweet di congratulazioni dei Coldplay, un altro super ospite omaggia gli azzurri e addirittura raggiunge il capoluogo campano per i festeggiamenti. Si tratta di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e padre dell’azzurro Giovanni Simeone.

Come svelato e annunciato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il Cholo sarà ospite del Napoli nel corso del prossimo match contro la Fiorentina. L’ex Lazio ed Inter, dopotutto, aveva un legame fortissimo con Diego Armando Maradona, ora rafforzato ulteriormente dal vedere il proprio figlio giocare e vincere nello stadio a lui dedicato. Il quotidiano addirittura rivela: “Ai Re di Napoli, sul Lungomare, giovedì ha cenato e tifato per il Cholito un padre orgoglioso che di trofei ne ha vinti un po’: il Cholo. Simeone senior, Diego. Annunciato al Maradona con la Viola da spettatore”.