Napoli, questa non ci voleva: la notizia rovina la festa Scudetto

Napoli prontissima a festeggiare ancora, dopo la notte magica di giovedì. Attenzione però alla notizia che rischia di rovinare il momento di euforia e di delirio del popolo napoletano: ecco svelato tutto.

Una festa lunghissima, che si prepara a durare per più di una semplice notte. Napoli è campione di Italia dopo 33 anni dall’ultima volta. Un traguardo arrivato alla fine di una stagione incredibile, nata e sviluppatasi con ben altre premesse. Un capolavoro targato De Laurentiis, targato Giuntoli e targato Spalletti, i quali hanno portato a termine un lavoro cominciato da lontano.

Dopotutto, le radici di questo Napoli laureatosi campione di Italia nascono in estate. E nascono paradossalmente dagli addii dei grandi senatori e dei big che avevano fatto, sino all’anno scorso, la storia recente del club. È il caso di Kim Min-Jae, arrivato in azzurro per rimpiazzare niente di meno che Kalidou Koulibaly. Un compito infausto e pressante per chiunque, ma che l’ex difensore del Fenerbahce ha gestito alla grande. E dimostrando subito di essere uno dei centrali più forti della Serie A e dell’ultima edizione della UEFA Champions League.

Napoli, occhio a Kim: il Manchester United è pronto a ‘rovinare’ la festa Scudetto

Un qualcosa che anche i principali top club europei hanno notato senza troppa fatica. È il caso del Manchester United, che avrebbe posato definitivamente i propri occhi sul fortissimo Kim. A riportarlo è l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, che spiega senza troppi indugi: i Red Devils sono pronti a investire un vero e proprio capitale per portarlo via dal Napoli.

Come avverte il noto quotidiano: “Lo United aspetta di sapere il reale ammontare della cifra da versare per avere Kim, calcolo che va affrontato attraverso parametri che spostano di qualche milione il versamento”. Anche perché la disponibilità di certo non manca alla formazione di Manchester. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul tavolo oltre 60 milioni di euro: una cifra praticamente irrinunciabile per chiunque, anche per il Napoli. Una notizia che rischia di rovinare la festa Scudetto dei tifosi azzurri, che nel sud coreano hanno trovato un nuovo idolo indiscusso. E che sperano di poterselo godere ancora al lungo nel proprio undici titolare.