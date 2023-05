Napoli, Vincenzo Salemme fa commuovere anche i giocatori: la dedica struggente

La dedica speciale di Vincenzo Salemme dopo lo Scudetto del Napoli, l’attore partenopeo fa una “promessa” ai tifosi azzurri

Un tricolore atteso dopo 33 anni dall’ultimo successo, in un periodo del calcio italiano, dove dal 2002 in poi hanno potuto conquistare il titolo nazionale solamente tre squadre, motivo per il quale le celebrazioni per tale titolo sono state speciali, come dimostrano le immagini di queste ore.

Anche i personaggi famosi hanno avuto modo di esprimere le loro emozioni per un evento così clamoroso. Tra questi non poteva mancare Vincenzo Salemme, da sempre legato ai colori azzurri ed alla sua terra, una passione mai nascosta durante la sua lunga carriera.

Da oltre 40 anni si muove infatti con successo tra il mondo del cinema, della televisione e del teatro, mondo a cui è stato dato un premio Flaiano per l’interpretazione de Il Diavolo Custode. A poche ore dal fischio finale di Udine, l’attore napoletano ha voluto dire la sua in modo schietto.

Ultimo atto: Vincenzo Salemme sui festeggiamenti per lo scudetto del Napoli

Attraverso il suo profilo Instagram, Salemme si è rivolto in modo esplicito ai tifosi delle altre squadre, ecco quali sono stati i passaggi chiave del suo post: “Vi prego, adesso non dite che lo scudetto è stata un’occasione di riscatto e come festeggiamo noi non sa festeggiare nessuno e che la nostra gioia sia come una buffa commedia“.

Ha poi proseguito: “Non siate felici della nostra felicità, come quando il meno attrezzato prevale sul più forte, perché noi lo siamo diventati, invidiateci e lamentatevi perché siamo diventati noi i favoriti, quelli viziati e ricchi, non pensate che questo Napoli sia sazio e non siate superiori nel vedere una squadra allegra a dare gioia ad una città dolente”.

Nello stesso post social, l’attore ha poi concluso: “State attenti, vi prego, non abbiamo per niente finito. Noi siamo i campioni d’Italia ed abbiamo appena inizato”. Questo il lungo messaggio con cui ha espresso le emozioni post scudetto della sua squadra del cuore.

Attraverso tale messaggio, oltre all’orgoglio per uno scudetto vinto, nel pensiero di Vincenzo Salemme vi è la speranza di vedere il Napoli continuare a primeggiare e non trovare il successo appena conquistato come qualcosa di estemporaneo, come invece era accaduto in passato.