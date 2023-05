Si congratula col Napoli e i tifosi gli chiedono di venire: può accadere davvero

Il giocatore ha pubblicato una foto sui social, congratulandosi col Napoli per la vittoria dello scudetto. I tifosi partenopei sono subito accorsi per chiedere di vestire la maglia azzurri l’anno prossimo.

“Grande partita da parte di tutti, possiamo essere orgogliosi di noi stessi! Congratulazioni al Napoli per il campionato, meritato!”, ha commentato su Instagram subito dopo Udinese-Napoli, Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo è stato fra i titolari selezionati da mister Sottil, in occasione della gara pareggiata alla Dacia Arena. Quella che ha consegnato con la rete di Osimhen, al Napoli l’unico punto mancate per proclamarsi campione d’Italia con cinque giornate di anticipo.

Il post del calciatore bianconero, che nell’occasione lo vede accanto a Stanislav Lobotka nella foto, avrebbe potuto essere uno qualsiasi ma invece assume un significato diverso per i commenti che sono stati scritti sotto. “Vieni da noi”, “Ti stiamo aspettando”, “Napoli ti aspetta”, “La villa a Posillipo ti aspetta”, “Giocatore da Napoli, vieni a consacrarti”, sono alcune delle parole che è possibile leggere.

Centinaia di tifosi del Napoli si sono catapultati in pratica sotto al post di Samardzic per spronarlo a vestire la maglia azzurra, dopo che negli scorsi mesi è stato accostato più volte alla stessa.

Samardzic-Napoli, i tifosi azzurri sui social: "Vieni da noi"

I sostenitori azzurri, infatti, sono ben consapevoli che la rosa campione d’Italia potrà essere rivisitata/ritoccata durante l’estate, come già avvenuto proprio durante lo scorso anno. Proprio a centrocampo ci sono diverse situazioni da definire. Bisognerà, ad esempio, capire se Tanguy Ndombele ritornerà al Tottenham e sopratutto se si è compiuto il tempo a Napoli per Piotr Zielinski, il cui contratto in scadenza il prossimo anno non è stato al momento soggetto a chiacchiere di rinnovo.

Il 21enne di Berlino in forza all’Udinese potrebbe proprio fare al caso della formazione partenopea per età e caratteristiche. Con buone doti offensive, il mancino può giocare in mediana sia da trequartista che da playmaker, prediligendo un gioco verticale. Di certo, non sarà facile convincere i Pozzo. Già le conversazioni fra società a tal riguardano hanno subito diverse battute d’arresto. Al momento le uniche dichiarazioni sulla possibile trattativa sono state quelle del Ds Pierpaolo Marino, che ha confermato soltanto l’interesse: “Il Napoli è molto attento ai nostri giocatori. Noi abbiamo parecchi talenti. Il mercato non è cominciato ancora ma un paio di giocatori nostri sono attenzionati”.