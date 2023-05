“Sono arrivati alle mani”: Piqué-Shakira, altro retroscena sconcertante

Rivelazione clamorosa da parte del programma spagnolo. Tra Piqué e Shakira le cose vanno sempre peggio. Lite furibonda tra i due a Miami

Piqué e Shakira stanno facendo parlare il mondo intero. Negli ultimi mesi il divorzio del calciatore e della cantante ha infiammato il gossip di ogni Paese, e la telenovela sembra non voler terminare. Come risaputo, tutto nasce dal tradimento dell’ex Barcellona alla colombiana. L’amante, la giovane Clara Marti, è il terzo personaggio della vicenda ad aver generato la rottura totale tra i due. A creare il maggiore clamore è stata la hit mondiale che Shakira ha dedicato all’ex marito e alla sua nuova compagna. Un testo pieno zeppo di frecciatine sin troppo dirette alla nuova coppia.

La cantante colombiana aveva forse bisogno di questa fredda vendetta, che le ha permesso di guadagnare milioni e milioni, per eludere la grossa sofferenza inflittole dal marito. Il divorzio è stato immediato tra Piqué e Shakira, con la donna che ha cambiato casa portando i figli con sé dall’altra parte del mondo. Negli Stati Uniti, con precisione a Miami. E’ chiaro, però, che tra i due i conttati non si sono interrotti, avendo in comune due figli nati dallo stesso matrimonio. Piqué, infatti, ha ottenuto la possibilità di passare del tempo coi figli, e per questo di recente si è recato nella città americana per portarli con sé in Spagna.

Ciò che è seguito all’incontro a Miami tra Shakira e il calciatore ha dello stupefacente. A riportare dell’accaduto è stata la giornalista Verónica Bastos su La mesa caliente di Telemundo.

Piqué e Shakira, superato ogni limite

Durante la trasmissione spagnola, è stato rivelato che il viaggio di Piqué in America è stato degenerativo. Difatti, l’ex calciatore avrebbe avuto una lite furibonda con l’ex moglie, tanto che è stato costretto ad intervenire il fratello della cantante, Tonino. Proprio lì la situazione sarebbe degenerata, con Piqué che avrebbe fatto a botte con l’ex cognato. Per calmare le acque, secondo la medesima fonte, è dovuta intervenire la Polizia locale, anche se non esiste alcun esposto o rapporto pubblico ufficiale che riporta dell’incidente in questione. Un fatto clamoroso, se fosse vero, dato che a smentire la vicenda è stato l’entourage sia del calciatore che della cantante.

A fare chiarezza è stata la giornalista Ana Rosa, del programma Paloma Barrientos. Contattando in primis un agente di Piqué ha ricevuto una totale smentita della lite con Tonino, aggiungendo però che i rapporti con Shakira non sono più amichevoli come un tempo. Il manager di Piqué ha però parlato di contatti assolutamente educati, dato che di mezzo ci sono due bambini, gli stessi che andranno col padre per un mese e mezzo a Barcellona come da accordi del divorzio. Ma c’è di più.

Ad avvalorare la smentita delle botte tra Piqué e il fratello di Shakira è stato l’entourage della cantante stessa, che ha rivelato a Telecinco che il calciatore ha in realtà contatti più fluidi con Tonino. Insomma, se i due hanno qualcosa da dirsi è il fratello a comunicare con Piqué e non l’ex moglie.