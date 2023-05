Tennis, Sem Wensveen fa esplodere Instagram: una bellezza senza eguali

Si sente sempre più parlare di Sem Wensveen. Segni particolari? È di una bellezza da lasciare senza fiato. Gioca a tennis ed è anche una modella.

Sem Wensveen non è la prima tennista a far parlare di sé per motivi che esulano quanto di buono sa fare sul campo. Parliamo di una ragazza dalla bellezza capace di stregare chiunque, uomini e donne indistintamente. Anche quando la si vede giocare, l’attenzione viene colta prima di tutto dalla sua avvenenza piuttosto che dal suo buon destro preciso e dal rovescio a due mani.

Originaria dell’Olanda, Sem Wensveen è nata il 10 aprile 1998 e soprattutto di recente ha iniziato a racimolare un gran numero di follower sui propri profili social personali. In particolare lei ha visto salire il proprio seguito di ammiratori grazie ad una serie di scatti alquanto conturbanti che ha postato negli ultimi tempi. Anche quando è ritratta racchetta alla mano non si può fare a meno di posare gli occhi su quelle curve al punto giusto e su cotanta perfezione. Come se non bastasse, il fascino stratosferico di Sem Wensveen è accentuato in maniera ulteriore da due occhi azzurri, chiari come il ghiaccio ma che fanno alzare la temperatura. Fortunatissimo colui che ha la fortuna di averla tutta per sé. Che cosa sappiamo sulle sue relazioni amorose?

Sem Wensveen, le sue storie d’amore

Sono due le storie sentimentali importanti che Sem Wensveen ha avuto nel corso della sua ancora giovane vita. Lei è stata legata ad un cantante alquanto famoso in Olanda. Si tratta di tale Vinchenzo, diventato famoso con l’edizione dei Paesi Bassi di “The Voice”. La tennista e l’artista sono rimasti legati fino al 2018.

Si ha poi notizia di un altro legame che la bellissima Sem ha intrattenuto, questa volta con il modello Montell van Leijen. La ragazza si è dedicata al tennis fin da quando era molto piccola, ma in maniera inevitabile, dato il fisico statuario e l’avvenenza che davvero non ha pari, è poi iniziata una altrettanto proficua carriera nel mondo della moda e del make-up. La Wensveen ha collaborato con la casa di fashion style House of Orange oltre a risultare legata al marchio Hunkemöller.

Al momento sono più di 42mila i suoi follower su Instagram. Gli scatti presenti sul suo profilo sono appena una manciata, ma tutti quanti di un certo quale interesse. Spicca ad esempio una foto in costume da bagno, con lei che rivolge uno sguardo voluttuoso all’obiettivo, mentre i suoi capelli sciolti discendono a cascata sulle spalle. Ma Sem è molto di più di una donna capace di essere desiderata da tutti. Sul campo da tennis i risultati conseguiti dalla 25enne sono buoni già da anni, tra vittorie ottenute sia in singolo che in doppio. Sentiremo ancora parlare di lei per molto tempo. E continueremo anche a poterla ammirare in tutto il suo stupefacente splendore.