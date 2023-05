Ultim’ora, colpo di scena Mourinho: la Roma trema

Due pareggi per 1-1 con Milan e Monza hanno allontanato la Roma dalla Champions. Nei guai adesso potrebbe finire Jose Mourinho.

Il tecnico portoghese, non nuovo a lamentele dopo le gare della Roma, ieri al termine del match contro al squadra di Raffaele Palladino è stato autore di un lungo sfogo. Parole pesanti contro diversi destinatari me che, almeno in parte, hanno provato a tutelare Pellegrini&Co.

I giallorossi al momento sono settimi in classifica, 58 punti come Atalanta e Milan, ma con una classifica avulsa peggiore rispetto alle due lombarde. Il quarto posto Champions dista solo due punti, ad occuparlo c’è proprio l’Inter che sabato 6 maggio alle 18 scenderà in campo all’Olimpico.

Mourinho ci ricasca: parole di fuoco contro l’arbitro

Jose Mourinho ci è ricascato. Dopo la diatriba dialettica con Marco Serra, IV Uomo in Cremonese-Roma del 28 febbraio, che gli è costata due turni di squalifica, il tecnico portoghese al termine di Monza-Roma ha espresso giudizi decisamente critici verso l’arbitro Daniele Chiffi, pur precisando che non ha influenzato il risultato finale. “Il peggiore arbitro che ho incontrato nella mia carriera. Tecnicamente orribile, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, zero sensibilità”, ha sottolineato il tecnico.

L’erede di Fonseca si è lamentato anche del secondo giallo comminato a Celik, ammonito allo scadere del match per un fallo, figlio anche di una scivolata sul terreno bagnato. “Non volevo prendere il rosso, ma avevo una grande voglia di prenderlo”, ha concluso il tecnico giallorosso. Mourinho ha anche tirato una frecciata alla società, poco propensa a proteggere il club per i tanti torti, a dire dell’ex Real Madrid, subìti in campionato. “Sappiamo tutti che ci sono club che non vogliono certi arbitri, noi invece non abbiamo la forza per farlo, mi sembra che non abbia neanche voglia di avere forza”, ha aggiunto. Il peggio per Mourinho non è passato. Secondo l’Ansa infatti, la Procura Federale ha già chiuso l’indagine proprio sulle sue affermazioni allo U Power Stadium.

La Procura ha chiuso l’indagine: Mourinho verso la squalifica

Il Capo della Procura Federale, Giuseppe Chinè avrebbe già chiuso l’indagine su quanto detto da Mourinho a carico dell’arbitro Chiffi. Sarebbe già stato prodotto quindi l’avviso di conclusione indagini nel quale si contestano al tecnico due violazioni del Codice di Giustizia Sportiva. La prima è quella dell’articolo 4.1, ovvero la lealtà sportiva. Quello più pesante è relativo al 23.1, dichiarazioni lesive, in questo caso verso l’arbitro e l’intera associazione arbitrale.

Nel dispositivo, ovviamente, è coinvolta anche la Roma, che potrebbe rispondere per responsabilità oggettiva. Al momento, l’atto non farebbe riferimento alla scelta di Mourinho di portare un microfono in panchina, ovvaimente contro ogni regolamento. Le sanzioni, laddove Mourinho venisse prima deferito e poi squalificato, vanno dall’ammenda, al Daspo, per finire ad una squalifica a tempo o ad un’inibizione temporanea.