“Un miliardo per il Napoli”: clamoroso De Laurentiis dopo lo scudetto

Napoli è in festa per la conquista del terzo scudetto della sua storia. Una città intera sta celebrando a dovere il trionfo ampiamente annunciato

Una città in delirio, ubriaca di gioia e di incontenibile felicità. Una squadra che senza timori o incertezze di sorta ha fatto suo un campionato ampiamente dominato dall’inizio alla fine. Mai scudetto fu più meritato e Napoli può godersi finalmente un trionfo atteso per oltre trent’anni.

Sfilano per la città colorata di azzurro camioncini presi gioiosamente d’assalto dai tifosi, macchine imbandierate e un colore unico che avvolge strade e piazze del capoluogo campano. Nel frattempo però, la società non resta ferma con le mani in mano, anzi. Il presidente Aurelio De Laurentiis sa benissimo come vincere sia difficile, ma confermarsi anche di più.

In queste ultime ore il patron azzurro è il personaggio più richiesto e presente sugli schermi delle principali emittenti televisive nazionali. Giornalisti, commentatori e opinion maker cercano di strappare qualche confidenza soprattutto relativa al futuro di alcuni dei protagonisti di questa straordinaria vittoria. E se Luciano Spalletti viene considerato intoccabile, De Laurentiis resta sul vago quando si parla di alcuni giocatori, in particolare Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, capocannoniere del campionato, è richiesto da quasi tutti i principali club europei e a fronte di un’offerta irrinunciabile la sua partenza non è affatto da escludere.

Clamoroso Napoli, “un miliardo”: cosa succede

Ma tra le dichiarazioni di maggior impatto rilasciate da De Laurentiis in queste giornate concitatissime ce n’è una che ha scosso l’intero ambiente. Rispondendo a una domanda del celebre giornalista Bruno Vespa nel corso del programma “Cinque Minuti“, il presidente del Napoli ha infatti svelato un clamoroso retroscena: “Mi hanno offerto un miliardo di euro per comprare il Napoli e due miliardi e mezzo per il mio gruppo. Ho rifiutato sia la prima proposta che la seconda“. La rivelazione ha sorpreso in primis il noto giornalista della Rai, che non si aspettava questo affondo del patron azzurro.

La dichiarazione di De Laurentiis in realtà non è proprio un inedito. Le voci di un interesse concreto di fondi d’investimento, soprattutto nordamericani, nei confronti del Napoli sono già circolate nei mesi scorsi tanto da indurre l’imprenditore a mettervi un freno: “Non cederò mai il Napoli“, aveva tuonato in più occasioni. E ora è arrivata la conferma definitiva: il club neo campione d’Italia non è in vendita.