Addio Spalletti e colpo di scena: il sostituito è impensabile

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si prepara già in caso di addio di Luciano Spalletti. Ecco i tre nomi sulla lista.

Archiviato matematicamente lo Scudetto, in casa Napoli è tempo anche di pensare già al futuro. Aurelio De Laurentiis adesso è di fronte alla sfida di dover dare continuità alla vittoria. Ma per farlo è essenziale ripartire dai punti fermi che hanno permesso agli azzurri quest’anno di stracciare letteralmente il campionato italiano, o quanto meno di sostituire i partenti con calciatori di altrettanto ottimo livello.

Con Osimhen che è corteggiato dalle big europee, ma sul quale De Laurentiis ha fatto già sapere che l’intenzione non è quella di cederlo, e con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che è finito nel mirino sia della Juventus che della Premier League, anche su Luciano Spalletti stanno iniziando a circolare voci inerenti al suo futuro. De Laurentiis in questo caso avrebbe scelto di continuare almeno per un altro anno, facendo valere questa possibilità nel contratto del mister. Il problema è che, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere Spalletti a voler lasciare.

Secondo il quotidiano in edicola questa mattina, Luciano Spalletti starebbe pensando di chiudere da sicuro vincente la sua avventura a Napoli. Addirittura potrebbe presentare le dimissioni, che poi dovrebbero naturalmente essere accettate o meno da De Laurentiis. Ma ciò certificherebbe comunque la volontà di Spalletti di cambiare aria. Cosa alla quale De Laurentiis non vuole arrivare impreparato. E starebbe quindi già sondando tre nomi per il futuro della panchina azzurra.

Napoli, De Laurentiis pensa al dopo Spalletti: anche Conte in lista

Il primo nome nella mente di Aurelio De Laurentiis è, secondo il Corriere dello Sport, quello di Antonio Conte. L’ex tecnico del Tottenham è al momento senza squadra e potrebbe provare a rilanciarsi nella piazza partenopea dopo una stagione piena di polemiche in Premier League. Conte è un tecnico pretenzioso sul mercato e dal carattere duro, ma resterebbe senza dubbio la scelta più prestigiosa se guardiamo al palmares e all’esperienza nelle big.

Gli altri due nomi invece riguarderebbero tecnici più giovani. C’è Roberto De Zerbi, vecchio pallino di De Laurentiis, che in questi mesi sta facendo benissimo al Brighton e per molti potrebbe essere la soluzione ideale anche dal punto di vista del bel gioco. E infine c’è Vincenzo Italiano, in questo turno di campionato impegnato proprio contro il Napoli con la sua Fiorentina. Che il match di oggi del Maradona sia un antipasto di ciò che lo attende il prossimo anno?