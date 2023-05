Mercato Napoli, il Kvaratskhelia bis può arrivare dalla Francia

Dopo aver vinto il terzo Scudetto della storia, il Napoli potrebbe acquisire le prestazioni di un calciatore che gioca in Francia.

Dopo il mancato festeggiamento di domenica scorsa per ‘colpa’ del bellissimo gol realizzato da Dia, il Napoli si è finalmente laureato campione d’Italia. I partenopei, grazie al pareggio rimediato giovedì sera alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, hanno infatti vinto aritmeticamente il terzo Scudetto della loro storia.

Il Napoli ha sicuramente meritato il successo di quest’anno, visto che ha dominato il campionato sin dalle primissime giornate. Basti pensare che gli uomini di Luciano Spalletti, nonostante il rallentamento avuto nel mese di aprile, hanno ancora la bellezza di 16 punti di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri seconda.

Una volta festeggiato questo successo storico, il Napoli è atteso dal match di domani dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La gara contro i viola sarà di fatto un’ulteriore occasione per festeggiare la vittoria dello Scudetto. Tuttavia, in attesa della partita contro i toscani, in casa partenopea bisogna registrare alcune indiscrezioni di mercato.

Mercato Napoli, gli azzurri stanno seguendo Enzo Le Fée del Lorient

Secondo quanto riportato da ‘Footmercato’, infatti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sulle tracce di Enzo Le Fée del Lorient. Il calciatore potrebbe essere il volto nuovo del centrocampo azzurro, visto che ha anche annunciato di non voler rinnovare il contratto (scadenza 2024) con la squadra francese.

Enzo Le Fée, visti i suoi 5 gol e 30 assist forniti ai propri compagni, sta compiendo una grande stagione con la maglia del Lorient, attirando a sé l’interesse di varie squadre dei campionati europei, soprattuto della Bundesliga. Il giovane centrocampista, classe 2000, è infatti seguito dal Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen.

Oltre alle tedesche, però, il Napoli per prendere Le Fée dovrà battere anche la concorrenza del Nizza. Se il team partenopeo dovesse riuscire ad acquisire le prestazioni del centrocampista potrebbe tentare un colpo alla ‘Kvaratskhelia’, soprattutto considerando la giovane età del giocatore del Lorient.