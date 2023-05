“Sarebbe facile…”: Napoli, la risposta di Spalletti a Sarri in conferenza

Luciano Spalletti in conferenza stampa risponde a Maurizio Sarri, poiché nella matematica dello scudetto azzurro sono coinvolti anche i risultati dei biancocelesti.

Luciano Spalletti è intervenuto da Castel Volturno in conferenza stampa per presentare Udinese-Napoli di Serie A. Un turno di campionato che assume un valore ancora più speciale per la formazione azzurra. Basterebbe un punto alla Dacia Arena, senza pensare al risultato di Lazio-Sassuolo, per aggiudicarsi matematicamente la vittoria dello scudetto.

Dopo aver mancato la possibilità in Napoli-Salernitana, la squadra non è più nella pelle per affrontare un’emozione simile, consapevole già in parte della festa che si predisporrebbe in città. L’antipasto è arrivato proprio domenica scorsa e allora l’allenatore toscano sceglie una locuzione napoletana per commentare questa attesa: “Questo scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ce lo stamm’ trezzianno chianu chianu, come dicono a Napoli. Ho saputo fin dall’inizio che avevo a che fare con giocatori purosangue”.

Giocatori ma anche pubblico purosangue. E perciò mister Spalletti in conferenza stampa ammette di aver sognato un’emozione simile da quando ha scelto il progetto Napoli: “Ci nutriamo della felicità dei tifosi. Lo stadio ci ha fatto capire quale sia l’impresa che stiamo portando a termine. È quanto sognavo quando sono arrivato qui, uno stadio con sciarpe, bandiere e bambini tutti d’azzurro”.

Verso Udinese-Napoli, Spalletti risponde a Sarri: “Non faccio il tifo contro”

Uno sliding doors molto interessante è la consapevolezza che il destino matematico del Napoli sia legato a quello della Lazio in quanto a tempistiche, ovvero proprio al precedente allenatore che aveva avvicinato la squadra azzurra al successo atteso da oltre 33 anni: Maurizio Sarri. Anche di lui ha parlato alla stampa Luciano Spalletti in un gioco di botta e risposta: “Sarebbe semplice dirgli che sarebbe bello che si qualificasse il più tardi possibile alla Champions League, ma non faccio il tifo contro”.

L’allenatore del Napoli si allontana dalla corsa sugli altri e continua a concentrarsi su quella dei suoi uomini: “Mi piacerebbe chiudere subito il discorso, ma siamo pronti ad andare a fare in campo tutto ciò che serve. Scudetto dell’onestà? È un dato di fatto. De Laurentiis riesce a tenere i conti in ordine e sono d’accordo con lui, per il resto non commento”.