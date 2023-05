Federica Pellegrini e Totò Schillaci, il retroscena sconvolgente dopo Pechino Express

Pechino Express fa stringere legami: il retroscena dell’incontro tra Federica Pellegrini e Totò Schillaci dopo la fine del programma

Mancano pochi giorni alla visione dell’ultima puntata di Pechino Express. L’11 maggio i protagonisti scopriranno la meta finale della loro avventura, tra le coppie ancora in gara: i Siculi, duo composto da Totò Schillaci e sua moglie Barbara Lombardo, e i Novelli sposi, ossia Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Il programma mette certamente alla prova i protagonisti ma offre anche la possibilità di stringere legami preziosi e questo è quanto sembrerebbe essere avvenuto tra le due coppie. Nel corso della penultima puntata i Siculi sono andati in sfida contro i Novelli Sposi. Joe Bastianich e Andrea Belfiore, gli Italoamericani, hanno scelto di eliminare il duo composto da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, tuttavia, la busta nera ha decretato la non-eliminazione della coppia. Dunque, i fan potranno continuare a godersi i momenti migliori dei due nella finale. Mentre i telespettatori aspettano di scoprire chi vincerà il programma, le vite dei protagonisti proseguono.

La reunion di alcuni protagonisti di Pechino Express

I Novelli sposi sono stati ospiti recentemente proprio dei Siculi. Nella bella Palermo, la nuotatrice e il marito hanno riabbracciato oltre a Totò Schillaci e Barbara Lombardo ed anche un’altra coppia tra le protagoniste di Pechino Express, ossia: le Attiviste. Il duo, composto da Giorgia Soleri (influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin) e Federica Fabrizio (influencer e attivista), è stato eliminato nel corso dell’ottava puntata del programma, quindi, i fan dovranno far a meno di loro l’11 maggio.

I Siculi hanno, dunque, condotto le loro coppie di amici alla scoperta delle bellezze del capoluogo della loro regione, dove entrambi sono nati e cresciuti. Diversi i luoghi visiti dalle coppie nel corso della mini vacanza a Palermo: dalla Cattedrale al Ribolla, centro sportivo gestito da Schillaci, passando per piazza Pretoria e per le meravigliose spiagge di Mondello e per la fattoria a Monreale, dove gli ormai ex partecipanti di Pechino Express hanno potuto degustare piatti tipici sotto il sole in compagnia di simpatici animaletti, quali: asinelli, coniglietti e caprette. A condividere alcuni scatti dell’incontro con i Siculi è stata Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram: l’immagine scelta dall’ex nuotatrice come foto di copertina è una di foto gruppo e a essa seguono varie foto e video di animaletti.