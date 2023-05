Juve, rimpianto da 114 milioni: cosa sta succedendo

La stagione della Juventus sta per concludersi e la società pensa già al prossimo mercato. Un top club europeo vuole uno scarto dei bianconeri: ecco cosa sta succedendo

L’annata della Juventus è stata ricca di alti e bassi. L’inizio horror ha fatto perdere moltissimi punti alla squadra di Allegri ed è anche arrivata l’eliminazione anticipata dalla Champions League. Adesso il percorso europeo può portare delle gioie ai bianconeri, infatti a maggio ci sarà la semifinale di Europa League contro il Siviglia. Avversario ostico per la Juve, gli spagnoli hanno eliminato dalla competizione il più quotato Manchester United. Dall’altra parte del tabellone c’è la Roma che dovrà vedersela il temibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I bianconeri hanno anche recuperato terreno in campo dopo aver ripreso i 15 punti di penalizzazione.

Ma questo potrebbe non bastare per partecipare alle prossime competizioni Uefa. L’organo calcistico in attesa della decisione della Giustizia Sportiva potrebbe decidere di estromettere la Juventus dalle coppe. Quindi anche con l’eventuale vittoria dell’Europa League non è garantito l’accesso in Champions. Anche se il futuro è pieno di incognite la società inizia a guardarsi intorno per progettare il mercato. Allegri ad oggi è sicuro della permanenza, ma vuole una rosa adatta a lottare su tutti i fronti. Intanto una big europea ha messo gli occhi su uno scarto della Juve e aumentano i rimpianti per il club.

Che rimpianto per la Juve: fiume di milioni per un ex bianconero

La Juventus negli ultimi anni ha sbagliato i colpi di mercato e non ha ceduto nel miglior modo possibile. Tra i tanti rimpianti del club c’è Coman. L’ala destra francese dopo aver lasciato Torino ha vinto la Champions League col Bayern Monaco nel 2020 segnando il gol decisivo nella finalissima contro il Paris Saint Germain. Venduto dalla Juve qualche anno fa, adesso è ambito dai principali top club europei. Quello che è vicino al suo acquisto è il Manchester United. Il club inglese ha fissato il budget per il prossimo mercato: 114 milioni di euro. Una cifra incredibile e una parte verrà spesa proprio per l’ex Juventus.

Coman ha un contratto fino al 2027 con i bavaresi quindi i tedeschi non lo lasceranno partire tanto facilmente. Il Manchester sta cercando di tornare ai livelli degli anni passati e punta anche alla qualificazione in Champions. Intanto dopo diversi anni hanno portato a casa un trofeo e si giocheranno anche la finale di FA Cup contro i ‘cugini’ del Manchester City.