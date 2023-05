La moglie di Kim del Napoli è bellissima: un diamante asiatico

La moglie del centrale sudcoreano che ha conquistato Napoli in men che non si dica è bellissima: ecco chi è.

Il Napoli è ancora inebriato dalla vittoria, meritatissima, del tricolore. Una festa preannunciata ma che quando è stata ufficializzata dal pari di Udine è diventata di caratura internazionale. I napoletani come ben si sa sono ovunque e hanno voluto festeggiare il trionfo come solo loro sanno fare.

Ora non è tempo di fare calcoli, è solo tempo di liberare la mente urlando davanti al proprio caloroso pubblico la gioia di aver trionfato in un annata a dir poco storica. In campo i calciatori sono stati sublimi, sugli spalti i tifosi lo sono stati altrettanto mostrando la loro passione anche nei momenti meno facili o comunque di flessione (si pensi al post Champions League). Tra i tanti calciatori che in campo hanno dato di tutto vi è sicuramente il sudocreano Kim Min Jae, arrivato in punta di piedi ma che con il lavoro e il sacrificio ha dato una grossa mano alla squadra.

Kim Min Jae, la moglie Ahn è innamorata di Napoli

Non deve essere stato facile prendere il testimone di Kalidou Koulibaly, ma il difensore ex Fenerbache ha ribaltato ogni pronostico e sin dalla prima partita di Verona si è imposto come uno dei migliori centrali in Serie A. E non era affatto facile e scontato: il Napoli non avrebbe mai immaginato di avere tra le proprie mani un autentico gioiello in grado da solo di comandare la difesa mediante l’uso del linguaggio del talento. Kim si è poi immediatamente abituato alla città di Napoli, si è immerso in una realtà nuova e decisamente differente rispetto a quella del suo Paese natale.

Anche la moglie di Kim, la bellissima Ahn, si è immedesimata sin da subito con il nuovo ambiente partenopeo. Assieme al marito ha subito “capito” la complessità di una città come Napoli tanto che oggi ormai la considera casa sua. Della sua vita personale non si sa molto essendo molto riservata come gran parte degli asiatici. Tuttavia, spulciando sul suo profilo Instagram si notano una serie di particolarità. Ad esempio si sa che Ahn e Kim si sono sposati nel 2020 e che oggi, a Napoli, vivono nella zona di Posillipo. Quanto all’età si sa che nell’agosto 2022 Ahn ha festeggiato il traguardo dei 27 anni.