Lautaro, hai visto? La ex del ‘Toro’ fa impazzire i social: curve esplosive

Conoscete la ex di Lautaro? Da tempo fa impazzire i social e le sue curve esplosive lasciano senza fiato gli utenti del web.

Toro in campo, capace come pochi di gonfiare la rete, decisamente combattente anche fuori dal terreno di gioco. E chissà che guardando queste immagini femminili, il bomber argentino dell’Inter, Lautaro, tra un goal e l’altro con la maglia nerazzurra, non abbia in fondo anche qualche rimpianto.

Sicuramente non si è fatto mancare nulla, questo è certo. E ci riferiamo alla bellezza mozzafiato di una donna che fino a qualche anno fa “era tra le sue braccia”, una donna che potrebbe anche essere legata ad una sua presunta relazione clandestina.

Quei giornalisti argentini che durante il 2017 e il 2018 hanno raccontato di una storia d’amore segreta tra la modella e influencer Sol Perez, oggi 29enne, oltre tutto anche affermata conduttrice televisiva, e il calciatore Lautaro Martinez, potrebbero avere fatto centro. Tutto questo sarebbe accaduto sebbene l’attaccante, a quel tempo, fosse già felicemente fidanzato da 10 mesi con Agustina Gandolfo, altrettanto avvenente modella sudamericana, sua attuale compagna e madre della piccola Nina, 5 mesi, avuta proprio con il calciatore.

Ecco le immagini della ex di Lautaro: Sol Perez è una Dea

Pare, quindi, che la scappatella ci sia stata eccome, e non sarebbe certo durata pochi giorni. La confessione della stessa Sol Perez alla stampa argentina non lascia spazio a dubbi. E’ lei stessa ad ammettere di avere avuto una relazione con Lautaro e che i due, poi, hanno litigato e si sono separati prima che lui si trasferisse in Italia. Sol Perez dimentica, però, che il calciatore a quel tempo faceva già coppia fissa con Agustina da alcuni mesi.

A guardare le due donne, una considerazione sorge spontanea: stessa chioma di capelli, medesima avvenenza, sembra proprio che Lautaro abbia cercato e trovato in Sol Perez quelle movenze, quei canoni di bellezza, di cui non può fare a meno. Le bionde? Difficile resistere…

A ben guardare le immagini recenti di Sol Perez, che pubblica spesso foto in bikini e si esibisce in provocatori diti medi, qualunque sia la verità, non possiamo che provare una sana invidia per Lautaro visto che una così era al suo fianco. La Perez è spettacolare, è una Dea. Corpo che sembra scolpito dal Canova, lineamenti del viso perfetti, biondissima. Sol Perez, però, non è nuova a relazioni con i calciatori.

Sarà che il mondo dorato del pallone è come calamita per le donne, ma i bomber dai muscoli scolpiti e dal goal facile attirano non poco le bellezze da copertina come la Perez. Lui è Rodrigo Palacio, che come Lautaro ha indossato la maglia dell’Inter e poi è passato al Genoa. Un altro, insomma, che al pari del Toro, di donne se intende, oltre che di dribbling e di reti.