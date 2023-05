Mercato Napoli, il sostituto di Kim è un grandissimo talento

Kim potrebbe lasciare il Napoli già questa estate, ecco che spunta il nome del possibile sostituto: gioca già nel campionato italiano.

La straordinaria stagione del Napoli ha messo in rampa di lancio diversi calciatori. Giocatori come Osimhen, Kvaratskhelia e Kim sono finiti nel mirino della big europee. De Laurentiis ha già fatto sapere che l’intenzione del Napoli è quella di cercare di aprire un ciclo vincente e quindi non ci dovrebbe essere nessuna smobilitazione.

Nel caso del difensore coreano però ci sarebbe il problema della clausola rescissoria che renderebbe vana qualsiasi resistenza da parte del Napoli. Su di lui infatti già ci sono diverse squadre, tra cui principalmente il Manchester United che non avrebbe problemi a pagare la clausola di 60 milioni di euro. Ecco che in casa Napoli già si stanno facendo nomi su probabili sostituti.

Un’idea di chi potrebbe sostituire Kim arriva da Bergamo, dove secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe la possibilità di prendere Scalvini dell’Atalanta. Il giovane difensore italiano sarebbe infatti uno dei prospetti più interessanti in questo momento in Italia e il Napoli potrebbe decidere, visto che potrebbe trovarsi a dover sostituire Kim, ad investire su di lui anche per un discorso di prospettiva, andando a prendere un calciatore con molti anni di carriera davanti e che potrebbe costituire l’ossatura della futura difesa del Napoli.

Napoli, se parte Kim c’è l’ipotesi Scalvini: colpo di prospettiva per gli azzurri

Attualmente la valutazione del difensore dell’Atalanta è di 30 milioni. Una cifra non bassa per un 19enne, ma considerando che il Napoli rientrerebbe di 60 milioni in caso di cessione di Kim, è una cifra affrontabile per gli azzurri. Da valutare però la volontà del club orobico di cedere il giovane calciatore, il cui contratto ha scadenza nel 2027 e che quindi consente al club proprietario del cartellino di trattare da una posizione di forza.

In questa stagione Scalvini ha disputato agli ordini di Gian Piero Gasperini 27 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, siglando anche 2 reti nel massimo campionato. Il classe 2003 originario di Chiari, alla soglia dei 20anni, si è quindi imposto come uno dei maggiori prospetti del calcio tricolore. Resta da vedere se il Napoli, o qualche altro club, vorranno puntare su di lui già dalla prossima stagione.