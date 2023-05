Napoli, Genny Savastano fa impazzire tutti: il gesto subito dopo lo scudetto

Salvatore Esposito ha fatto impazzire tutti. Il noto attore ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono mentre festeggia il terzo scudetto del Napoli.

4 Maggio 2023, ore 22:37. Sono le coordinate temporali che resteranno per sempre impresse nella mente dei giocatori e dei tifosi del Napoli.

Rappresentano il momento in cui una grande attesa è giunta al termine. La fase nella quale il grande sogno, dopo oltre 33 anni di attesa, è diventato realtà. Il Napoli è campione d’Italia. La squadra azzurra è riuscita a ridare al popolo napoletano una gioia che ha vissuto nel 1987 e nel 1990. All’epoca c’era Diego Armando Maradona. Oggi, invece, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Certo, il georgiano e il bomber nigeriano non sono gli unici protagonisti del trionfo della squadra di Luciano Spalletti, ma probabilmente rappresentano i due giocatori più importanti della squadra azzurra. Infatti, dalle giocate del numero 77 e dai gol del numero 9 è passato tanto del titolo che il Napoli ha ottenuto con 5 turni di anticipo.

Scudetto Napoli, Salvatore Esposito fa sognare i tifosi

Udinese-Napoli è terminata 1-1. Con questo risultato i partenopei hanno conquistato quel punto necessario che mancava per ottenere la matematica certezza del primo posto. Al triplice fischio del signor Abisso, a Napoli, e non solo, è scoppiata la festa. I tifosi sono esplosi in una gioia incontenibile. Tra questi c’è anche un tifoso molto speciale come Salvatore Esposito. Il Genny Savastano della fortunata serie targata Sky “Gomorra” ha postato sui social tutta la sua gioia per lo Scudetto azzurro. “Buongiorno! Come avete festeggiato?“. Così l’attore napoletano ha descritto l’ultimo pubblicato su Twitter che lo raffigura bardato di azzurro!

Eppure le premesse della stagione, per quanto concerne il Napoli, non erano delle migliori. La piazza azzurra, infatti, ha proseguito per tutta l’estate la contestazione che è scattata nel corso delle ultime giornate di campionato della scorsa annata sportiva. A questo clima avvelenato si sono poi aggiunte le partenze di Lorenzo Insigne, Dries Mertnes, David Ospina e la cessione di Kalidou Koulibaly.

Adii, questi, che hanno privato il Napoli di alcuni dei capisaldi della rosa partenopea. Parte della tifoseria ha accolto in maniera molto preoccupata gli approdi in maglia azzurra di Khvicha Kvaratskhelia, Kim Min-Jae, Leo Ostigard, Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori, Tanguy Ndombele, Luciano Spalletti, però, ha saputo riportare verso il Napoli il consenso del popolo del Maradona. Attraverso la propria sagacia tattica, infatti, il tecnico toscano è stato capace di costruire una macchina perfetta capace di incantare non solo l’Italia, ma anche l’Europa.