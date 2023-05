Napoli, la dedica prima della partita: grande commozione al Maradona

Il Napoli festeggia per la prima volta il suo scudetto al Maradona, oggi contro la Fiorentina, e una piccola grande storia commuove i tifosi.

Ci sono episodi che possono motivare ogni quanto sarebbe immaginabile. Nella grande festa scudetto del Napoli, che ora è in campo per la prima volta da campione d’Italia, e per giunta in casa propria, c’è anche una di queste storie. Un evento forse marginale, rispetto alle questioni tecniche e sportive, ma che sicuramente merita di essere segnalato e ricordato, nel suo piccolo. E tifosi azzurri non hanno mancato di farlo, questa sera al Maradona.

D’altronde, il ruolo dei tifosi è stato fondamentale, nella grande cavalcata del Napoli in questa stagione, culminata con il pareggio da scudetto ottenuto a Udine giovedì sera. Lo sono stati nel bene e purtroppo qualche volta anche nel male. Da un lato il grande tifo e il calore che hanno circondato la squadra nel corso di questa straordinaria stagione, e che si stanno vedendo ancora oggi. Dall’altro, le polemiche per gli scontri tra ultras in autostrada a gennaio e più di recente quelle con la dirigenza partenopea.

Ma oggi al Maradona, mentre il Napoli riceve in casa proprio la Fiorentina, la voce del tifo azzurro è senza dubbio delle più positive. Prima ancora dell’inizio della partita, gli ultras della Curva A hanno esposto un grosso striscione dentro lo stadio: “Cesare Campione d’Italia”. Una frase dietro cui si nasconde appunto una storia particolare, all’interno di quella più grande ed esaltante dello scudetto di Spalletti e dei suoi ragazzi.

“Cesare Campione d’Italia”: la storia dietro lo striscione a Napoli

Tutto risale addirittura all’aprile 2022, quindi poco più di un anno fa. Durante una diretta di Radio Kiss Kiss, il giornalista Carlo Alvino fece sentire la commovente telefonata di un tifoso partenopeo di nome Cesare. “Non so quanto tempo mi resta da vivere. – diceva – Da quando nel 2006 ho avuto un infarto sono andato 9 volte in sala operatoria in 16. Un anno fa ho avuto un arresto cardiaco, e il defibrillatore mi ha salvato. Non me ne posso andare prima di vedere uno scudetto del Napoli, e di tempo non ne ho molto”.

Cesare chiedeva al giornalista di far sentire la sua voce alla squadra o ad Aurelio De Laurentiis. All’epoca uno scudetto era fuori dalle possibilità della squadra partenopea, ma un anno dopo lo storico risultato è stato alla fine ottenuto. Nei giorni scorsi, Cesare è nuovamente intervenuto su Radio Kiss Kiss, richiamato da Alvino, per commentare la conquista del titolo nazionale. E oggi, la curva ha deciso di fargli questo tributo.