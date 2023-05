Napoli, l’annuncio prima della partita: messaggio ai tifosi per il futuro

I tifosi del Napoli festeggiano la vittoria matematica dello Scudetto e guardano al futuro. Prima della partita contro la Fiorentina è arrivato l’annuncio del club.

Il Napoli si gode finalmente la vittoria matematica dello Scudetto. La squadra di Spalletti ha raggiunto ad Udine la certezza di chiudere questo campionato da Campione d’Italia: un pareggio che sapeva praticamente di vittoria per gli azzurri, abili a mantenere i nervi saldi e ribaltare una partita che sembrava poter andare storta proprio come quella giocata contro la Salernitana. Già al Maradona, infatti, la partita coi granata terminata in pareggio aveva rovinato la festa che sarebbe scattata qualora gli azzurri avessero vinto contro i ragazzi di Sousa. Cosi non è stato, ed alla fine il Napoli ha dovuto rimandare la festa.

Ad Udine, però, bastava anche il pareggio e cosi proprio grazie a quello Spalletti ed i suoi giocatori hanno finalmente festeggiato il tricolore. Una partita giocata anche sull’onda dell’emotività, fortissima anche di fronte alle migliaia di persone accorda in Friuli per seguire il Napoli e partecipare alla festa.

Oggi la partita contro la Fiorentina, di fatto una passerella per gli azzurri che sono stati anche accolti dagli avversari per il classico ‘passill0 d’onore’ ai campioni. Un clima di gioia, entusiasmo, una grande festa con lo sguardo rivolto al futuro. Mancano ancora cinque partite alla conclusione ufficiale del campionato, ma c’è qualcosa che preoccupa una parte dei tifosi.

Napoli, l’annuncio di Giuntoli prima del match contro la Fiorentina

Quello di quest’anno è l’inizio di un ciclo? Il Napoli avrà la forza di proseguire questo processo di crescita e vittorie? E, soprattutto, i top player della squadra di Spalletti rischiano di andare via? Chi di loro? Tante domande che affollano la mente dei tifosi che sono contenti, gioiscono ma al tempo stesso non possono non rivolgere uno sguardo anche a quello che verrà. Così Cristiano Giuntoli, prima della partita giocata contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ ed è stato interrogato anche su quello che verrà per il futuro del Napoli.

“Futuro? In questo momento sto cercando di realizzare quello di straordinario abbiamo fatto e di godermela. C’è tempo per pensare al futuro”, ha detto Giuntoli. “Ciclo? Sento dire sempre di ciclo, di giocatori ne abbiamo cambiati tanti e la squadra è stata sempre competitiva”, ha ancora confermato li direttore sportivo del Napoli. Poi il messaggio ai tifosi che sa tanto di annuncio per tutto l’ambiente: “Fossi un tifoso – ha detto a ‘Dazn’ – non sarei preoccupato per il futuro del presidente De Laurentiis”, le parole di Giuntoli.