Tennis, tifosi distrutti: l’annuncio tanto temuto è arrivato

Il fuoriclasse non ha ancora recuperato dall’infortunio che ormai lo sta tenendo lontano dai campi dall’Australian Open

Niente da fare. Dopo aver saltato tutta la prima parte della stagione sul cemento americano – la seconda, come da circuito ATP, si svolgerà in estate, dopo Wimbledon – ed aver rinunciato ai tanti amati tornei sulla terra rossa, il campione si è dovuto arrendere ancora una volta al dolore. Gli Internazionali d’Italia del Foro Italico, un torneo che lo ha visto trionfare per ben 10 volte tra gli anni 2000 e il 2021, non vedranno dunque la partecipazione di uno dei protagonisti più attesi.

Il problema fisico patito a Melbourne, nel corso del match di secondo turno perso contro Mackenzie McDonald, ancora tormenta il campione iberico. La lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra è solo l’ultimo dei problemi fisici del quasi 37enne mancino di Manacor, il cui obiettivo primario è ancora quello di primeggiare al Roland Garros, il Major che lo ha visto salire sul trono per ben 14 volte. Un record che difficlmente potrà essere superato o anche solo eguagliato. La tenacia, la perseveranza, la resilienza e la motivazione di Rafa Nadal sono ancora ai massimi livelli. Peccato che i guai fisici non accennano a lasciare in pace il 22 volte campione Slam. Il cui ultmo annuncio ha gettato nello sconforto i suoi tantissimi tifosi.

Nadal, arriva l’amaro annuncio

“Mi dispiace molto annunciare che non potrò essere a Roma. Sapete tutti quanto mi addolori perdermi un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale per tutto l’affetto e il sostegno dei tifosi italiani“. Questo l’amaro annuncio del campione spagnolo, che così deve rinunciare anche all’ultimo grande torneo prima del Roland Garros. Oltre che essere in dubbio a questo punto anche la stessa partecipazione alla kermesse nella Capitale francese, ci si interroga comunque su come eventualmente potrebbe arrivare Nadal allo start del torneo.

Persone del suo stesso staff, nonchè ex compagni con cu ha condiviso grandi imprese in Coppa Davis – come Feliciano Lopez – avevano già espresso, qualche settimana fa, dei seri dubbi sulla sostanziale impossibiltà di arrivare a Parigi senza prima aver disputato qualche partita. Quanto temuto si sta puntualmente verificando. Sempre a patto che lo stesso Nadal riesca quanto meno a confermare la sua partecipazione al Roland Garros.

Quasi pleonastico sottolineare la delusione e l’amarezza delle migliaia di appassionati che seguono le sue gesta da ormai quasi 20 anni. Il viale del tramonto sembra imboccato in via quasi irrimediabile. Già, quasi. Perchè quando c’è di mezzo il guerriero Rafa, niente è impossibile.