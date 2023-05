Carlos Alcaraz li ha superati tutti: record leggendario, nessuno come lui

Carlos Alcaraz si conferma campione all’Atp di Madrid e si prende un’altra soddisfazione importante. Ecco di cosa si tratta

Una cavalcata trionfale per Carlos Alcaraz a Madrid. Il tennista iberico ha vinto per il secondo anno consecutivo il Masters Mille della capitale iberica. A un anno dal trionfo in finale contro Zverev, Alcaraz si è ripetuto contro un altro tedesco, Jan Lennart Struff sconfitto in tre set con il punteggio di 6-4; 3-6; 6-3

Per Alcaraz è il secondo Mille conquistato in stagione dopo quello di Indian Wells, nel quale Carlos si è imposto in finale su Medvedev. Vittoria ampiamente prevedibile quella del talento murciano che nulla toglie però allo splendido torneo di Struff, primo tennista nella storia dei Masters a raggiungere la finale di un Mille da lucky loser delle qualificazioni.

La vittoria a Madrid consente a Carlitos anche di riprendersi la vetta del ranking Atp. Non sarà ancora numero uno nella prossima classifica il murciano, staccato di sole cinque lunghezze da Novak Djokovic ma la situazione è destinata a cambiare in suo favore.

Carlos Alcaraz tra record e vetta del ranking Atp

Considerata, infatti, la prossima partecipazione agli Internazionali di Roma (torneo al quale Alcaraz non ha partecipato lo scorso anno e non ha nulla da difendere) e i punti che saranno scalati a Nole come detentore del titolo, da lunedì 22 maggio, lo spagnolo tornerà al primo posto con l’opportunità ulteriore di un buon margine di vantaggio con un eventuale buon risultato al Foro.

Ma non è tutto. A Madrid, Alcaraz ha ottenuto un record, superando in una speciale graduatoria leggende del tennis del calibro di Rafa Nadal, John McEnroe, Mats Wilander e André Agassi. Ci riferiamo al maggior numero di vittorie ottenute nelle prime 150 partite disputate nei tornei Atp.

Alla Caja Magica di Madrid, Carlos ha toccato quota 117, staccando di quattro lunghezze McEnroe e di cinque il suo idolo Rafa Nadal, assente nel torneo di casa per l’infortunio all’anca che lo tiene ormai ai box da quattro mesi. Un primato importante per l’allievo di Ferrero, destinato in un prossimo futuro ad abbatterne altri.

Era il 20 febbraio 2022 quando Alcaraz ha iniziato un ciclo imponente di vittorie nel quale ha conquistato quattro Masters Mille (due Madrid, Indian Wells e Miami), 3 Atp 500 (due Barcellona e Rio de Janeiro) e uno Slam con il trionfo allo Us Open 2022, affermazione quest’ultima che l’ha portato per la prima volta in vetta al ranking mondiale. Un’annata condizionata anche dagli infortuni quella di Carlos che ha saltato le Atp Finals di Torino e l’Australian Open 2023.