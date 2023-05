Clamoroso Messi, cambia di nuovo tutto: dove giocherà

Sembrano lontanissimi i tempi di Barcellona per Lionel Messi, che vive un periodo complicato al Paris Saint Germain. Il suo futuro resta argomento di strettissima attualità, e da Parigi potrebbero provare a ribaltare la situazione

La stagione è entrata nel vivo e il Paris Saint Germain ha ancora una Ligue 1 tutta da conquistare vista la pressione della concorrenza rappresentata soprattutto dal Lens. Al netto di un campionato ancora alla portata, per il resto l’annata dei parigini è stata un autentico flop, con buona pace di chi aveva sognato la Champions League vista la contemporanea presenza di campioni del calibro di Mbappe, Neymar e Messi. Proprio il sette volte Pallone d’oro vive uno dei momenti più complicati e chiacchierati della sua intera carriera.

Una vita al vertice per la ‘Pulce’ che a Parigi ha incontrato non poche difficoltà. La delusione per le due annate al Paris è palpabile, così come la contestazione da parte dei tifosi e le continue polemiche che circolano intorno al suo nome. Messi è stato di recente al centro della bufera per un viaggio in Arabia Saudita non autorizzato da parte del PSG, che ha portato a forti provvedimenti nei suoi confronti. Una tensione che sale, nonostante le scuse via social del fenomeno argentino, che ha peraltro il contratto in scadenza il prossimo giugno. Un punto interrogativo forte quello relativo al suo futuro, che pone nuovamente Messi sotto i riflettori a distanza di due anni dal suo sofferto addio al Barcellona. Diverse le strade attualmente percorribili per il campione del Mondo albiceleste tra USA, Arabia, Barça ed ora anche una clamorosa permanenza.

Calciomercato, svolta imprevista per Leo Messi: può anche restare al PSG

Il futuro di Lionel Messi rappresenta un nodo da sciogliere quanto prima per il PSG, che dopo le recenti frizioni sembrava l’ipotesi più distante nel ventaglio di scelte della ‘Pulce’. Il ‘Times’ però lancia anche la strada di un imprevisto capovolgimento di fronte, con la dirigenza parigina che vorrebbe mantenere in rosa il nativo di Rosario con un’offerta importante dal punto di vista economico.

Un’eventuale cambio di rotta che coglierebbe di sorpresa squadre come il Barcellona, che vive comunque forti problematiche finanziarie, l’Al Hilal e l’Inter Miami. ‘CBS Sport’ inoltre sottolinea ulteriori possibilità relative ad un nuovo contratt0 di Messi col Paris. Pare infatti che l’argentino voglia restare ad alti livelli in Europa almeno per un’altra stagione, eliminando in un colpo solo piste americane e saudite.

Pochi club quindi potrebbero proporre un progetto della portata del PSG, e per quanto il cuore sia a Barcellona oggi non ci sarebbero le condizioni finanziarie per un ritorno. Il ribaltone francese non è quindi da accantonare.