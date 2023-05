Emily Ratajkowski, lo scatto non nasconde nulla: visione piccante

Ancora una volta Emily Ratajkowski riesce a far impazzire i suoi fan: l’ultimo scatto non nasconde nulla, scattano subito gli applausi

Da qualche anno è entrata prepotentemente nella vite degli italiani senza grande sforzo. Perché a Emily Ratajkowski basta la sola presenza per far impazzire tutti e così i follower sul suo profilo si sono moltiplicati.

La modella nata a Londra, ma solo perché il padre che è pittore e scrittore e la madre (docente universitaria) erano lì per lavoro, di fatto è statunitense, ma il suo confine è il mondo. E ha un amore particolare per l’Italia dove è stata più volte e non solo per sfilare sulle passerelle.

C’era stata anche con il marito, Sebastian Bear-McClard, lo scorso anno. La Ratajkowski era arrivata per seguire le sfilate al Pitti di Firenze e poi insieme erano stati in vacanza all’Argentario. Poteva essere un viaggio per riconciliarsi e invece ha definitivamente allargato il margine, senza possibilità di ripensamenti.

Si sono separati poco dopo. Una fonte vicina a Emily aveva raccontato a ‘Page Six’ che lui l’aveva tradita più volte. Eppure dopo il matrimonio improvviso nel febbraio 2018, con un colpo di fulmine scoppiato pochi mesi prima e la nascita nel 2021 del primo figlio, Sylvester Apollo, sembrava una storia destinata a durare. Invece da allora Emily si sta concentrando solo sulla felicità del piccolo Sylvester, orgogliosa di fare la mamma a tempo pieno.

Emily Ratajkowski, lo scatto non nasconde nulla: anche i suoi fan italiani apprezzano

La vita privata della top model da allora a oggi ha suscitato molto clamorose. Fino ad un paio di mesi fa, quando è stata accostata Harry Styles che da quando ha lasciato gli One Direction fa ancora più successo,.

Erano entrambi a Tokyo ma non era una casualità, perché i due erano anche stati sorpresi mentre si baciavano per strada, felici e sereni come fidanzatini. Un video che ha impazzato sui social e che ha lasciato senza parole i fan di entrambi perché non c’erano indizi per immaginarli come una coppia. In effetti Harry Styles dopo la fine della relazione con l’attrice Olivia Wilde era stato protagonista di diverse voci di flirt, ma nessuno aveva mai ipotizzato un legame con la modella tornata single da poco.

A nulla sono serviti i tentativi di Sebastian per recuperare il rapporto, tanto che lei negli ultimi mesi è stata vicino ad altri uomini. Ma sopratutto è una donna libera di mostrarsi e di non avere pudori. Qualche tempo fa ha fatto il giro del mondo una sua immagine, nuda sul tappeto di casa insieme al suo cane.

Poi per le strade di New York, indossando una maglietta del Napoli, quasi un buon augurio visto quello che è successo. E ora torna, sempre sui social dove spopola: un primo piano allo specchio, con un dettaglio piccante del suo fisico. Così chi poteva nutrire ancora dubbi sulla sua tonicità adesso è servito: Emily non tradisce mai.