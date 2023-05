Il figlio è del calciatore? La risposta della Deganello spiazza tutti

Non c’è ancora chiarezza nella storia tra Vittoria Deganello, ex di Uomini e Donne, e un famoso calciatore che ha giocato anche in Serie A

Questa è una storia che parte da Uomini e Donne, passa per il Grande Fratello Vip 7 ma anche per la Serie B e oggi non ha ancora scritto la parola finale. Al centro ci sono Vittoria Deganello, ex corteggiatrice del dating show, e sua figlia Ginevra nata un paio di settimane fa, ma intorno tutto un mondo.

Perché in mezzo c’è anche Alessandro Murgia, 27enne centrocampista scuola Lazio (con cui aveva debuttato in Serie A) che oggi gioca con la SPAL ma lo scorso anno era al Perugia. E in mezzo incidentalmente c’è anche suo sorella, l’attrice Nicole Murgia che di recente abbiamo rivisto come concorrente del reality di Canale 5, amica o forse solo ex della neo mamma.

E allora occorre fare un po’ di chiarezza anche se tutti gli elementi del puzzle ancora non ci sono. Vittoria e Alessandro si conoscevano già, ma lo scorso anno tra loro è scoppiata la passione, anche se lui aveva già una famiglia con Eleonora Mazzarini, con due figli piccoli. Quando però la Deganello ha scoperto di essere incinta, per la prima volta nella sua vita, sono cominciati anche i problemi.

Lei, che si era fatta conoscere sei anni fa come corteggiatrice e poi scelta di Mattia Marciano a Uomini e Donne (storia durata meno di un anno), tornava sotto i riflettori, Non più solo come apprezzata influencer, ma per una situazione più delicata perché a quanto ha sempre raccontato, il futuro papà non aveva soluto sapere nulla della gravidanza.

Lei comunque ha deciso di portarla avanti lo stesso e ha affrontato tutto il percorso da sola, raccontando ai suoi follower le tappe che l’hanno portata al parto. Tutto questo fino al 25 aprile scorso, quando è diventata mamma a tutti gli effetti.

La risposta della Deganello spiazza tutti: cosa sta succedendo con il famoso calciatore

Qui comincia la seconda parte della storia, perché tutti aspettavano al varco Alessandro Murgia. Se era vero, come diceva Vittoria, che per nove mesi non si era mai occupato di lei, ora che la figlia era venuta al mondo cosa avrebbe fatto?

Molti erano convinti che con lei ci fosse solo la famiglia, con la madre ma anche un fratello che è medico nello stesso ospedale in cui ha partorito. Oggi però sembra che parte della storia possa essere riscritta.

Perché Nicole Murgia ha spiegato che il papà di Ginevra e quindi suo fratello era presente al parto. E in effetti lui nelle ultime ore ha anche cambiato la descrizione della sua bio su Instagram scrivendo “papà di Dea, Niccolò e Ginevra”.

Tutto a posto quindi? Secondo la Deganello no: “Ci sono degli avvocati in mezzo. Appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione sarò la prima a farvelo direttamente sapere”, ha postato a chi le chiedeva informazioni.