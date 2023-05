Napoli-Milan, che scontro su twitter: l’accusa è pesante

In casa Napoli c’è grande entusiasmo per la vittoria del terzo storico scudetto, un trofeo che mancava in città da ben 33 anni.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha realizzato una stagione straordinaria, andando oltre la migliore delle attese. Ad inizio anno, sia i tifosi che gli addetti ai lavori, erano preoccupati dai numerosi addii della scorsa campagna estiva di calciomercato, ma in poco tempo le cose sono cambiate. Il club partenopeo ha scovato tanti giovani e questi sono quasi tutti esplosi, garantendo al club una crescita fenomenale.

Da Kim fino a Kvaratskhelia, in tanti hanno stupito e il club azzurro ha trionfato, vincendo lo scudetto addirittura con cinque giornate di anticipo. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Spalletti ha vinto di misura 1 a 0 contro la Fiorentina, grazie ad una rete del ‘solito’ Victor Osimhen. Nonostante la vittoria del campionato, un risultato comunque storico, in casa azzurra c’è qualche rimpianto per il cammino europeo.

Il club azzurro ha raggiunto il miglior risultato della sua storia in Europa, qualificandosi per i quarti di finale di Champions League. Il Napoli è caduto però nel doppio confronto europeo contro il Milan, più bravo a trovare i metodi giusti per ottenere il pass per le semifinali. Il club rossonero affronterà l’Inter in un’attesa semifinale con vista Istanbul, un match che aumenta e non poco i rimpianti dei tifosi partenopei. Nelle ultime ore Napoli e Milan sono stati protagonisti di uno scontro social piuttosto spiacevole, con alcuni tweet che hanno aumentato le polemiche tra le due tifoserie.

Napoli-Milan, il giornalista accende le polemiche: Twitter esplode

Nelle ultime ore un tweet del giornalista Ciro Pellegrino ha fatto molto discutere. Questi ha elogiato il pacillo fatto dalla Fiorentina, nell’ultimo match di Serie A, affermando inoltre: “Chissà mai se Milan o Juve avrebbero mai fatto el pasillo de honor al Napoli…”.

Oltre a questa frecciatina poi Pellegrini ha fatto infuriare i tifosi rossoneri affermando che dovrebbero andare a scuole di coreografie, esaltando lo striscione del terzo scudetto del Napoli. Parole importanti e che hanno scatenato un duro confronto tra le tifoserie sui vari social, specialmente su Twitter.

Una rivalità quella tra Napoli e Milan iniziata con lo scontro in Champions League e proseguita nelle ultime settimane. Il Napoli può festeggiare lo scudetto, ma i tifosi non hanno dimenticato quello che è successo e i rapporti tra i tifosi di Napoli e Milan sono ai minimi termini. Pellegrino ha alimentato le polemiche e tanti tifosi milanisti hanno tirato in ballo le spettacolari coreografie degli ultimi anni per smentire la sua teoria. Napoli-Milan è finita,