Non solo Giuntoli, ora Napoli trema: pronto un altro addio

Il Napoli ha realizzato una stagione a dir poco pazzesca. Numeri spaventosi, in città c’è entusiasmo per il terzo storico titolo.

Dopo 33 anni e una lunghissima attesa il Napoli e la città possono finalmente esultare. Gli azzurri hanno spiazzato tutti ed hanno ottenuto un risultato pazzesco, vincendo il campionato di Serie A con cinque turni di anticipo. La squadra di Luciano Spalletti ha dominato dall’inizio alla fine e realizzato questo in maniera quasi utopico. Nel recente passato le big italiane e straniere hanno vinto dopo ingenti spese, ma per il Napoli non è stato cosi.

Nell’ultima sessione estiva il club partenopeo ha venduto tutti i suoi big, riducendo drasticamente il monte ingaggi. Giovani interessanti e un modo tutto nuovo per il club partenopeo che ha vinto tante scommesse, a partire dal coreano Kim e dalla stellina georgiana Kvicha Kvaratskhelia. Gran merito di questo successo è del ds azzurro Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo del Napoli è uno dei caposaldi della società partenopea, lavora con il Napoli da otto anni ed è uno dei protagonisti di questo scudetto. Nelle ultime settimane si è discusso molto riguardo un suo possibile addio e, complice un abbraccio al Maradona, molto simile ad un commiato, sono aumentati i rumors riguardo ad un addio. Su Giuntoli c’è il forte pressing della Juve, da tempo alla ricerca di un nuovo ds per il nuovo staff. La società bianconera è attesa ad una rivoluzione in chiave dirigenziale e l’ottimo lavoro di Giuntoli negli ultimi anni non è passato inosservato.

Napoli, non solo Giuntoli può dire addio

Negli ultimi giorni si è discusso molto riguardo il futuro di Giuntoli e di tutti i suoi collaboratori. Il ds azzurro ha un contratto con il club bianconero fino al 2024, ma il dirigente potrebbe trovare un accordo per dire addio con la società, magari senza buonuscita. L’opzione Juve appare molto intrigante e come riporta Tmw la società bianconera sarebbe interessata anche ad un altro dirigente del Napoli, il braccio destro di Giuntoli Giuseppe Pompilio, da tempo fidato collaboratore. La coppia è da sempre molto affiatata e potrebbero lasciare insieme la città partenopea. Anche la società bianconera ovviamente ha alternative ed oltre a Giuntoli valuta il nome di Rossi del Sassuolo.

Per Giuntoli è pronto un contratto triennale, anche se non è completamente da escludere la pista estera. Il Manchester United sarebbe interessato al noto dirigente ed il lavoro di Giuntoli è apprezzato ovunque. Il Napoli si guarda intorno, ma intanto in città continua l’entusiasmo per una festa che è appena iniziata.