Spalletti resta, ma ad una condizione: Napoli, ecco tutto svelato

Continua ad essere in bilico la posizione di Spalletti: il tecnico resterà al Napoli ad una condizione. La richiesta a De Laurentiis.

Napoli è in estasi, dopo la conquista dello scudetto. La festa dei tifosi nelle piazze e nelle vie dal città è destinata ad andare avanti per ancora diverso tempo. Il club, dal canto suo, già in settimana sarà chiamato a prendere una decisione definitiva sul futuro di molti dei protagonisti della cavalcata verso il titolo. Il primo nodo da scogliere riguarda Luciano Spalletti, non ancora del tutto convinto di restare in panchina anche nella prossima stagione.

Il contratto che lo lega alla società partenopea scade il 30 giugno, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha già annunciato di voler esercitare la clausola per il rinnovo fino al 2024. L’addio, in ogni caso, resta quanto mai possibile. Il mister originario di Certaldo, per continuare la propria esperienza sulla panchina napoletana, ha intenzione di chiedere a De Laurentiis specifiche garanzie sui piani di rafforzamento della rosa.

In particolare, come svelato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, in occasione dell’imminente meeting Spalletti invocherà a gran voce la riconferma dei due principali top player della squadra. Parliamo di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen finiti, grazie al rendimento offerto in campo, nel mirino di alcune società straniere intenzionate ad acquistarli in estate.

Napoli, Spalletti chiede garanzie

Il georgiano, giunto in città da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, ha messo assieme 14 reti e 17 assist in 39 apparizioni complessive. Un bottino eccezionale, che ha acceso l’interesse di alcune squadre della Premier League e del Paris Saint Germain. Il nigeriano, che ha totalizzato 35 presenze “condite” da 28 gol e 5 passaggi vincenti, piace invece al Manchester United e al Bayern Monaco.

Spalletti è sicuro: la possibilità di aprire un ciclo vincente è legata a doppio filo alla permanenza dei due assi. De Laurentiis, per convincerlo a restare, cercherà quindi di accontentarlo. Il club, non a caso, già da qualche settimana si è mosso con l’obiettivo di blindarli mediante un prolungamento del contratto ed un adeguamento dello stipendio percepito. I tifosi possono respirare: l’addio del mister, così come quello di Kvaratskhelia e di Osimhen, è meno probabile.