Tennis, effetto vedo non vedo: il selfie sorprende

La stupenda tennista azzurra continua a far sognare i fans con dei selfie che esaltano la sua straordinaria bellezza

Inarrivabile. Inavvicinabile. In una parola: bellissima. La tennista azzurra – al di là dei pur numerosi, ma molto inferiori a quelli vantati da altre sue ‘rivali’, 79400 followers su Instagram – sta letteralmente spopolando sul web.

Messa temporaneamete da parte la racchetta per dedicarsi anima e cuore – e corpo, ci verrebbe da dire – al mondo della moda e della pubblicità, la romana sta facendo incetta di complimenti. Considerata ormai quasi all’unanimità come la tennista più bella del mondo, Susanna Giovanardi è di un’avvenenza disarmante. Anche nei post che la ritraggono semplicemente in tenuta d’allenamento, la 23enne emana una carica di sensualità che lascia senza fiato.

Nell’ultimo selfie che ha voluto condividere coi suoi fans l’atleta si mostra in tutta la perfezione del suo fisico, costruito grazie all’intenso lavoro in palestra e nel fitness in generale. Costante. Minuzioso. Necessario per mantenersi in forma e per, chissà, tornare un giorno a calcare quei campi da tennis che l’avevano vista grande protagonista fino all’età pre-adolescenziale.

Susanna Giovanardi lascia tutti senza fiato: la foto è bollente

Già perchè forse non tutti ricordano, o sanno, che all’età di 12 anni la bella Susanna si è laureata Campionessa italiana nello sport di famiglia, considerando che la mamma fa l’istruttrice di tennis. Appurato il talento per la disciplina che sembrava poterle assicurare un radioso futuro, la romana non si è preclusa alcuna strada.

Qualche anno dopo, infatti, ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie, raggiungendo così un altro traguardo che si era professata di ottenere. Sembra che nulla sia precluso alla bella tennista, considerando che parallelamente al corso di laurea iniziò la redditizia carriera da modella. Con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, come si può ben vedere dalla foto che vi abbiamo proposto poco sopra.

Qualcuno, soprattutto in seno al FIT, rimpiange un po’ i tempi in cui Susanna prometteva di poter diventare la nuova stella del tennis italiano. Vi lasciamo immaginare cosa sarebbe potuto essere un doppio, magari in Billie Jean King Cup, composto da lei e da Camila Giorgi, altra bellezza tutta italiana legata alla racchetta. Un qualcosa che avrebbe letteralmente mandato fuori di testa tutti i tifosi azzurri e non solo: una coppia davvero super.