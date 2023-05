Calciomercato Napoli, bye bye Kim: sostituto dalla Serie A

Il Napoli a breve dovrebbe salutare Min-Jae Kim, difensore promesso sposo del Manchester United: ecco chi lo sostituirà

Min-Jae Kim è stato il miglior difensore della Serie A, per qualità e quantità messa in campo. Il Napoli ha vinto lo Scudetto grazie anche al suo apporto: arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly, è entrato subito nel cuore dei tifosi partenopei. Cristiano Giuntoli lo ha prelevato la scorsa estate dal Fenerbahce per 19,5 milioni di euro, superando la concorrenza del Rennes. Il suo valore è salito alle stelle, tanto che oggi ha una clausola nel suo contratto che varia in base al fatturato del club acquirente, da un minimo di 45 a un massimo di 60 milioni.

Sono diversi i top club che si sono fatti avanti per pagare la clausola e per accaparrarsi Kim, difensore sudcoreano classe ’96, che tra l’altro la prossima estate svolgerà anche il servizio di leva obbligatorio nel suo Paese. Su tutti, c’è il Manchester United, che ha fatto capire di voler pagare subito la clausola da 60 milioni, valida per i primi quindici giorni del mese di luglio. Una grande evoluzione per la carriera del difensore sudcoreano, che lascerà il Napoli dopo appena un anno e che solo nel 2021 giocava in Cina.

Napoli, Scalvini per sostituire Kim

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli per sostituire Kim, promesso sposo del Manchester United, ha intenzione di puntare su Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è molto apprezzato dal club partenopeo, visto che è un classe 2003 che ha già una discreta esperienza in Serie A ed è molto duttile, potendo ricoprire anche il ruolo di mediano. In questa stagione, ha disputato 30 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 2 gol e siglando anche 2 assist.

Per cedere Scalvini, probabilmente l’Atalanta prenderà in considerazione offerte pari o superiori ai 30 milioni di euro. Una cifra molto alta, anche se si parla di un giocatore già nel giro della Nazionale italiana desideroso di fare il salto di qualità. Sono però diversi i giocatori monitorati dal Napoli in caso di partenza di Kim, come per esempio Doekhi dell’Union Berlino, ma anche Demiral, Becao e Ndicka.