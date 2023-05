Figuraccia Napoli durante la festa, Juve vittima: “Molto grave”

Ha fatto discutere la piega che hanno preso alcuni festeggiamenti per lo Scudetto messi in atto dai giocatori partenopei: è bufera

Un’attesa lunga 33 anni. Una gioia che, oltre a non poter essere descritta a parole, non è comprensibile a chi non vive la quotidianità di una città che si nutre di pane e calcio. Il Napoli di Luciano Spalletti verrà ricordato per sempre come la squadra che ha consentito a Diego Armando Maradona di non essere il solo nome legato al binomio Napoli-Tricolore.

Oggi i nuovi eroi si chiamano Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Kim, Anguissa e altri. Non c’è stato nemmeno il tempo di essere delusi per la pur cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Milan che qualche giorno dopo la squadra ha risposto espugnando il fortino della Juve, da sempre rivale storica del club azzurro. Ci sono poi volute altre due gare, complici anche i passi falsi delle inseguitrici, per poter finalmente festeggiare aritmeticamente lo Scudetto.

La piccola delusione che il salernitano Dia ha dato al popolo napoletano il 30 aprile è stata anch’essa cancellata dal pareggio ottenuto alla ‘Dacia Arena’ di Udine. In terra friulana si è consumata la prima parte della festa per il titolo. Proseguita poi a Napoli. E continuata fino al match interno contro la Fiorentina.

Politano nella bufera: “Comportamenti diseducativi”

“Sono professionisti. Pagati milioni. Eppure si lasciano andare a comportamenti da ultras, inadeguati e pericolosi. Sembrano sciocchezze, sono invece comportamenti molto gravi, diseducativi e pericolosi. E da sanzionare. Sempre“. Questo il giudizio, che non ammette compromessi, che il giornalista Maurizio Pistocchi ha dato sul comportamento di Matteo Politano. Il calciatore del Napoli ha intonato dei cori contro la Juve assieme a qualche tifoso azzurro.

L’ex ospite fisso di ‘Controcampo’ ha ricordato gli illustri precedenti di calciatori che si sono lasciati andare all’istinto senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Gattuso contro Leonardo, Ambrosini contro l’Inter e Ibra contro Calhanoglu sono solo alcuni dei più famosi festeggiamenti che hanno incluso anche insulti. Proferiti anche contro ex compagni, come nel caso del tecnico ex Napoli.

Nell’epoca dei social, dove tutto emerge e tutto viene prima o poi alla luce, il comportamento di Politano ha rischiato di mettere in imbarazzo il club. Le polemiche seguite al video incriminato hanno accompagnato i primi giorni da Campioni d’Italia del club partenopeo, già attaccato sui social per gli eccessivi – a detta dei detrattori – festeggiamenti.