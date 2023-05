“Gesto di pochi minuti…”: polemica dopo la festa Scudetto, interviene il presidente

E’ esplosa la polemica dopo un episodio accaduto durante i festeggiamenti del Napoli al Maradona. E’ intervenuto anche il presidente…

Il Napoli è Campione d’Italia ormai da qualche giorno. Il pareggio conquistato contro l’Udinese ha regalato agli azzurri la matematica certezza della vittoria dello Scudetto. Grande soddisfazione in tutto l’ambiente partenopeo, a cominciare dalla dirigenza che ha avuto la possibilità di godere dei frutti di una programmazione cominciata diversi anni fa. Il presidente Aurelio De Laurentiis è riuscito nel tempo ad andare anche oltre le critiche, comprese quelle della scorsa estate. Molti dei giocatori top dello scorso anno sono andati via nella scorsa finestra di calciomercato, di fatto portando Cristiano Giuntoli a lavorare su nomi giovani e di qualità. Implementazione di talenti all’interno di un telaio dove l’esperienza è presente, tra giocatori navigati come Mario Rui, Di Lorenzo, Zielinski ed altri.

Oggi, come detto, il Napoli si sta godendo la grande festa. La data ultima e cerchiata in rosso è quella del 4 giugno, ultima giornata di campionato, quando gli azzurri giocheranno contro la Sampdoria (già retrocessa in Serie B) e successivamente alzeranno la coppa. In occasione del match contro la Fiorentina, poi, c’è stata la festa all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona dove tutti hanno partecipato: giocatori, staff tecnico, sanitario e dirigenza.

Napoli, polemica per Luigi De Laurentiis: la lettera del presidente

Durante i festeggiamenti, c’è stato un momento particolare che ha fatto storcere il naso a qualcuno in quel di Bari. Aurelio De Laurentiis, chiamando a raccolta tutti i componenti della sua famiglia, oltre a quelli che lavorano attivamente all’interno della SSC Napoli, ha voluto sul prato del Maradona anche Luigi De Laurentiis, che per qualche secondo ha anche indossato la sciarpa azzurra. Gesto, quello del figlio del patron del Napoli, che ha fatto stizzire i tifosi del Bari.

Cosi è stato proprio il presidente della squadra pugliese a scrivere una lettera aperta alla piazza biancorossa, di fatto scusandosi per l’accaduto. “Cari Tifosi Biancorossi, in questi ultimi giorni si sono scatenate delle polemiche che rischiano di destabilizzare un’ambiente intero. Mi dispiace che quel gesto di pochi minuti abbia causato tutto ciò”, ha detto Luigi.

“Mi auguro che tutti coloro che in questi giorni hanno acceso queste polemiche, forse comprensibili, possano unirsi e concentrarsi verso un unico obiettivo. Sostenere il Bari verso una forsennata corsa playoff”, ha poi proseguito il presidente. “Sostenere una Squadra che ad oggi ha dato tutto per Voi. Voi che siete il nostro cuore pulsante”, la chiosa finale.