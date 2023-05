Il segreto di Mbappe: sei pasti al giorno e due alimenti chiave

Svelata la speciale dieta di Kylian Mbappè, campione della nazionale francese e del Paris Saint Germain: due alimenti in particolare fanno la differenza.

Kylian Mbappè è considerato sin da giovanissimo come uno dei talenti più brillanti in circolazione e più il tempo passava e più ci si rendeva conto che il classe ’98 di Bondy, comune francese della regione dell’Île-de-France, sarebbe diventato prima o poi uno dei calciatori migliori del mondo.

E così è stato. Mbappè è passato dal Monaco al Paris Saint Germain diventando sempre più uomo-squadra e simbolo di un’intera Nazionale che grazie a lui ha potuto alzare la Coppa del mondo nel 2018, a distanza di venti anni dall’ultima volta. Immenso è stato il suo salto di qualità, così come è stato importante il suo percorso di crescita dal punto di vista fisico che tuttavia cela dietro di sé una dieta molto rigida che viene esercitata giorno dopo giorno. Ecco quali sono i segreti principali della dieta del campione.

Mbappè, gli alimenti “segreti” della sua dieta: uova e fiocchi d’avena

I tifosi del Monaco, ma non solo, lo ricorderanno sicuramente come dotato di un fisico gracile e poco definito. Malgrado quel fisico, il buon Kylian già poteva vantare una serie di caratteristiche che lo avrebbero reso famoso: forza e velocità. Col passare degli anni poi quel fisico asciutto è diventato sempre più prestante grazie ai duri allenamenti che porta avanti giornalmente in quel di Parigi. Accanto agli allenamenti con e senza palla, Mbappè segue ovviamente una dieta molto rigida, nel senso che presuppone un programma che non può essere modificato per nessun motivo. Mbappè, da questo punto di vista, sembra aver preso alla lettera gli insegnamenti del suo grande idolo, Cristiano Ronaldo, che è noto per essere maniacale quando è seduto a tavola.

Tornando alla dieta del campione parigino, il sito Mui Kitchen ha “svelato” i segreti culinari che mette in pratica. Anzitutto, alla base della dieta di Mbappè ci sarebbe una colazione particolare, composta da due uova sode accompagnate da avocado o burro di mandorle. Questi alimenti sono ricchi di proteine e permettono al calciatore di affrontare meglio lo stress fisico dovuto agli allenamenti. Oltre alle uova e all’avocado, un altro alimento non può mai mancare nella dieta di Mbappè: i fiocchi d’avena. Anche in questo caso parliamo di un alimento molto importante che fornisce proteine fondamentali atte alla perdita del grasso in eccesso. In più, i fiocchi d’avena sono una preziosa fonte di antiossidanti e aiutano non poco il sistema immunitario e il processo di digestione.

Mui Kitchen, infine, rivela che l’attaccante consuma in totale sei pasti al giorno (il numero ideale di ogni atleta): colazione, spuntini di metà mattina, pranzo, spuntini di metà pomeriggio, cena e spuntini a tarda notte. Tutti questi pasti si rivelano fondamentali poiché permettono al giovane attaccante di gestire al meglio i carichi di lavoro fisico che svolge regolarmente.