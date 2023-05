Liberato, chi è il cantante mascherato che ha suonato al Maradona

La festa scudetto del Napoli è proseguita con l’esibizione di Liberato: cantante mascherato la cui identità è incerta, ma non del tutto

Finalmente la festa scudetto è potuta iniziare ufficialmente. Dopo la prima occasione sfumata in seguito al pareggio casalingo contro la Salernitana, a sancire il trionfo del Napoli ci ha pensato l’1-1 contro l’Udinese in terra friulana. Lì gli uomini di Luciano Spalletti si sono potuti confermarecampioni d’Italia. La giornata seguente, contro la Fiorentina, ha poi visto gli azzurri poter esultare in casa al ‘Maradona’ davanti ai propri tifosi.

Per l’occasione molti personaggi del mondo dello spettacolo sono stati invitati a festeggiare direttamente dalla società. Tra questi la curiosità di molti si è soffermata sul cantante mascherato noto da tutti come Liberato. Tifoso del Napoli e in attività da qualche anno che sta destando molto interesse soprattutto perché preferisce non farsi vedere in volto durante le sue esibizioni. Nonostante questo però ormai a Napoli è un artista molto noto e soprattutto molto amato. Ma la domanda è sempre la stessa: chi è davvero Liberato e chi si nasconde dietro la sua maschera?

La vera identità di Liberato, il misterioso cantante tifoso del Napoli

Nonostante l’identità di Liberato sia ancora avvolta da un alone di mistero, ciò che si sa di lui è che è un cantautore che scrive i suoi pezzi e canta le canzoni in napoletano. Un particolare che ha suscitato l’attenzione dapprima del pubblico partenopeo e poi anche degli altri curiosi in giro per l’Italia. Il suo nome di Battesimo, non rivelato da lui ma da fonti apparentemente vicine al cantante, sarebbe Gennaro Nocerino ed è un ragazzo nato e cresciuto a Napoli di circa 30 anni.

Durante la festa scudetto è stato particolarmente apprezzato per aver recitato in musica la formazione del Napoli campione d’Italia. Durante i suoi concerti, oltre ad apparire sempre con il volto coperto, cambia anche molto spesso effetti sonori così da confondere la sua voce. Secondo gli esperti, il messaggio che vorrebbe mandare l’artista è che chiunque può essere Liberato. Un modo per dire che chiunque può raggiungere il successo.

I primi passi nel mondo della musica

La carriera di Liberato inizia nel 2017 e come molti autori contemporanei, è diventato famoso grazie ai primi pezzi pubblicati su Youtube. La piattaforma di condivisione video gli ha permesso di raggiungere una certa notorietà al punto che anche il Napoli stesso lo ha voluto per il concerto scudetto. Traguardo niente male per un cantante tifoso come lui.

Nonostante la popolarità sia ormai innegabile, Liberato continua ad esibirsi in forma anonima. Nemmeno sui suoi social è possibile risalire all’identità del cantante. Chissà se un giorno deciderà di uscire allo scoperto. Lo scudetto del Napoli sarebbe stato un ottimo momento per farsi vedere dal pubblico di tutto il mondo.