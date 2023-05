Messi-Al Hilal, offerta senza precedenti: porta anche tre fedelissimi

Messi, stipendio pazzesco e tre fedelissimi: ecco l’offerta senza precedenti dell’Al Hilal per ingaggiare la “Pulce” argentina

I media francesi non hanno più dubbi. L’avventura di Lionel Messi al Paris Saint-Germain è giunta al capolinea. La sospensione di due settimane, per la fuga in Arabia Saudita senza il consenso del club per onorare un contratto con i suoi munifici sponsor, mette la pietra tombale sul rinnovo del contratto della “Pulce” argentina, in scadenza il prossimo giugno.

Messi attraverso un’Instagram story si è scusato con i suoi compagni e si è detto in attesa di conoscere le intenzioni del club che, da parte sua, infastidito dai continui contatti dell’argentino con l’Arabia Saudita, non è più dell’idea, come fino a qualche settimana fa, di prolungare il matrimonio con la “Pulce”. Il futuro del fuoriclasse ex Barcellona, quindi, è lontano da Parigi. Ma, contrariamente ai rumor, non sarà a Barcellona per quello che sarebbe un romantico ritorno a casa.

Al Hilal, 400 milioni e tre fedelissimi per convincere Messi

Il viaggio in Arabia Saudita, che gli è costata la sospensione per due settimane, potrebbe essere il primo di lunga serie per il fuoriclasse argentino. L’Al Hilal vuole imitare i rivali dell’Al-Nassr, che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo, mettendo sotto contratto la “Pulce” argentina per un nuovo capitolo dell’infinita sfida tra i due summenzionati fuoriclasse.

Uno spot per il Regno saudita che si candida a ospitare l’edizione del 2030 dei Mondiali. E per riuscire in tale proposito l’Al Hilal non intende lesinare risorse: pronta un’offerta, a dir poco, pazzesca da 400 milioni all’anno, il doppio di quanto guadagna Cr7, per vincere le resistenze di Messi. In realtà, come fanno notare i media transalpini, ciò che potrebbe far vacillare Messi è la presenza in squadra di calciatori noti. D’altronde, Cristiano Ronaldo all’Al Nassr ha trovato giocatori del calibro di Ospina, ex Napoli, Talisca e Luiz Gustavo che vantano esperienze con top club europei.

Ecco perché l’Al Hilal per aiutare Messi a vincere la nostalgia del grande calcio starebbe pensando di ingaggiare alcuni suoi ex compagni in maglia blaugrana che sono anche suoi amici: Jordi Alba e Sergio Busquets, gli ultimi alfieri del “suo” Barcellona che, pertanto, potrebbero decidere di raggiungerlo in Arabia Saudita. Ai due del Barcellona potrebbe aggiungersi un compagno di squadra di Messi al Paris Saint-Germain, quel Marco Verratti finito nel mirino della critica e dei tifosi, con tanto di contestazione sotto la sua abitazione, dopo le sue ultime deludenti prestazioni. Insomma, l’Al Hilal non ha intenzione di badare a spese pur di coronare il sogno di vestire con i propri colori il capitano dell’Argentina campione del mondo in carica.