Napoli, ha firmato il nuovo contratto: salti di gioia per Spalletti

Il Napoli piazza un gran colpo per il futuro con il big che ha firmato il nuovo contratto: salti di gioia per Luciano Spalletti

La vittoria dello Scudetto da parte del Napoli e l’ottimo cammino in Champions League, ha permesso ad Aurelio De Laurentiis di iniziare a programmare il futuro con grande serenità. Anche se ci sono dei dubbi sul futuro di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, il club partenopeo ha una base di giocatori molto forti su cui ripartire dalla prossima stagione. Alcuni potrebbero andar via, certo, ma la politica del Napoli ha dimostrato di essere vincente e proseguirà come ha sempre fatto.

Ci sono, inoltre, dei calciatori che hanno dimostrato di essere all’altezza della squadra titolare campione d’Italia in carica. Uno di questi è Amir Rrahmani, titolare indiscusso della difesa del Napoli da quando è arrivato Luciano Spalletti. Dopo un inizio incerto, il difensore kosovaro non è più stato sostituito se non per breve tempo quando è stato infortunato. E l’ultim’ora più attesa per i tifosi partenopei è quella del suo rinnovo del contratto, con l’accordo prolungato oltre il 2024.

Napoli, Rrahmani ha firmato: rinnovo fino al 2027

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, Amir Rrahmani ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027, con opzione per un altro anno. Un bel colpo per il Napoli, che rischiava di perdere il difensore kosovaro a parametro zero la prossima stagione. Arrivato per oltre 14 milioni dal Verona un paio d’anni fa, il suo valore si è notevolmente alzato e infatti sta vivendo il miglior periodo della sua carriera. Da vedere se il compagno di reparto della prossima stagione sarà Min-Jae Kim, con il Manchester United intenzionato a pagare la clausola.

Si tratterebbe del secondo addio pesante nella difesa del Napoli dopo quello di Koulibaly, che vede in Rrahmani una garanzia di rendimento e costanza. Un ottimo segnale di continuità da parte del club partenopeo, che vuole confermarsi competitivo ad alti livelli. Il kosovaro in questa stagione ha giocato 32 partite tra Serie A e Champions League, con 2 gol e un assist siglati.