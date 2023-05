Napoli tradito nel giorno più bello: va in un’altra Big italiana

Nel giorno della grande festa, un grande protagonista del Napoli che ha vinto lo scudetto ha deciso di lasciare: andrà in un’altra Big italiana, una delle più “detestate” dai tifosi.

Non c’è tempo per troppi festeggiamenti, la goduria è passeggera, la gioia un attimo destinato a sfumare nella durata di pochi secondi. C’è soddisfazione enorme, a Napoli e nel Napoli. Ma c’è anche la consapevolezza che quello che è accaduto, non avverrà più. O almeno non con gli stessi protagonisti. Nel giorno della grande festa del Maradona, infatti, uno degli artefici del trionfo azzurro ha, di fatto, annunciato il suo addio: andrà via, e la destinazione è una Big tra le più “detestate” dal popolo partenopeo.

Inutile nascondersi dietro un dito, celarsi dietro l’illusione che nessuno può abbandonare Napoli in un momento così bello. Un professionista non ragiona con il cuore, come fa un tifoso. E se non nasci azzurro dentro, anche in un momento del genere penserai maggiormente alla tua carriera, che non al benessere di un popolo intero.

Per questo motivo, nel giorno della festa, un grande artefice di questo successo che rimarrà nella storia, una delle imprese più grandi del calcio italiano, ha deciso di abbandonare. Dopo tanti anni, ha scelto di proseguire il suo percorso professionale altrove, e la sua destinazione preferita è proprio la squadra meno amata dai tifosi partenopei. Un ‘tradimento’ in piena regola. Siamo certi, però, che mai come stavolta il popolo azzurro saprà perdonare.

Giuntoli, parole di addio: andrà alla Juventus

Con un discorso commovente e accorato, Cristiano Giuntoli, colui che ha costruito, tassello dopo tassello, questo miracoloso Napoli tricolore, ha di fatto salutato la piazza. Dopo otto lunghi anni e un lavoro eccezionale, iniziato con qualche difficoltà ma culminato in un mercato da sogno, il direttore sportivo ha voluto far intendere che non c’è contratto che tenga. Ha deciso di cambiare aria, e De Laurentiis non lo costringerà certo a rimanere con la forza.

Si parla, per lui, di un serio interesse da parte dei più grandi club europei, dal Manchester United al PSG. Lui, però, secondo quanto trapela vorrebbe rimanere in Italia, e la corte della Juventus sarebbe quella che maggiormente lo sta tentando. Nonostante le difficoltà cui il club bianconero andrà incontro, nonostante la probabile esclusione delle coppe, nonostante mille ostacoli che potrebbero presentarsi, Giuntoli sa che il progetto che la Vecchia Signora costruirà sarà, sul breve o sul lungo periodo, vincente. E vuole per tale motivo accettare questa nuova sfida.

Un duro colpo per i napoletani. Ma nel suo addio Giuntoli una grande verità l’ha detta. La vera garanzia, per gli azzurri, è De Laurentiis. Un presidente lungimirante e fortunato, che non sbaglia quasi mai. Se il ds lascerà, se anche Spalletti abbandonarci, se qualche big partirà di fronte a offerte irrinunciabili, una certezza c’è: il Napoli rilancerà, e lo farà alla grande. Perché alle parole DeLa ha fatto sempre seguire i fatti. E stavolta non c’è tradimento che potrà abbattere il nostro umore.