Tutti pazzi per il “gemello” di Kvaratskhelia: super colpo in arrivo

Kvaratskhelia ha conquistato l’Italia e l’Europa e il suo “gemello” è pronto a fare lo stesso: colpaccio in arrivo

Kvaratskhelia ha conquistato la Serie A. Le sue prestazioni al primo anno nel nostro campionato hanno impressionato tutti quanti e i top club europei hanno messo gli occhi su di lui. Arrivano tantissime offerte per il talento georgiano, ma De Laurentiis al momento le ha rispedite tutte al mittente. Il prossimo il patron del Napoli punta a vincere la Champions League e per farlo dovrà tenere tutti gli elementi fondamentali della rosa. Lui e Osimhen sono stati la coppia d’oro che ha portato a vincere lo scudetto dopo 33 anni.

Nessuno si aspettava un impatto del genere sul nostro calcio per un ragazzo che non aveva mai giocato ad alti livelli prima. L’unica nota positiva della sua stagione è il rigore sbagliato contro il Milan in Champions League. L’eliminazione contro i rossoneri brucia, ma l’euforia del campionato appena vinto ha spazzato qualsiasi forma di tristezza. Adesso in giro per il mondo tutti i club vogliono cercare di utilizzare la tattica di Giuntoli e cerca di scovare talenti georgiani. Uno molto già c’è: ecco chi è

Il ‘gemello’ di Kvara che fa impazzire l’Europa: ecco chi è

La Georgia è la nuova patria del calcio moderno. Chi l’avrebbe mai detto qualche anno fa? Probabilmente nessuno, ma adesso i talenti iniziano ad emergere. Infatti non c’è solo Kvara a far impazzire mezza Europa. Un suo connazionale sta facendo benissimo nella Ligue 2 con la maglia del Metz.

Si chiama Georges Mikautadze e ha appena 22 anni. è una punta moderna, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco e di dialogare con i suoi compagni. Nonostante non sia molto alto, ha una buona elevazione e un colpo di testa preciso. La sua arma migliore è però il suo tiro potente e angolato, che lo rende implacabile sotto porta. Con i suoi gol sta trascinando il Metz verso la promozione in Ligue 1.

Nella sua nazionale è ovviamente un punto fermo insieme al suo amico Kvaratskhelia. Il Metz vorrebbe tenerlo un’altra stagione ma non sarà semplice. La sua valutazione al momento non è altissima e molti club ne potrebbero approfittare. Uno in particolare è l’Udinese che sta cercando un post Beto. L’attaccante georgiano classe 2000 è in rosa dal luglio del 2020 e ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, dopo aver prolungato l’ultima volta il 17 novembre 2022. Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 10 milioni di euro.