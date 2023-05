Un ‘Giro’ bollente: Eleonora Incardona è una madrina rovente

Eleonora Incardona è la madrina del Giro d’Italia, la modella e showgirl siciliana immancabilmente con il suo fascino conquista tutti

In questi giorni, per Eleonora Incardona è arrivata, probabilmente, la definitiva e totale consacrazione tra le presenze più amate del mondo dello spettacolo e soprattutto tra le bellezze più ammirate dagli sportivi di tutto il paese. La modella e showgirl ragusana infatti è tra le protagoniste del mese di maggio come madrina del Giro d’Italia.

In tanti, naturalmente, conoscevano Eleonora già da prima. Molti ricorderanno come per un periodo fosse stata cognata di Diletta Leotta, altri l’hanno sicuramente seguita assiduamente da tempo sia in trasmissioni calcistiche che nei suoi scatti su Instagram, davvero mozzafiato. Adesso, però, è stata incoronata definitivamente tra le reginette di bellezza nostrane, con una eleganza seducente che conquista tutti.

La cerimonia di apertura del Giro, a Pescara, l’ha vista in prima fila sfoderare tutta la sua classe. Per lei, si è trattato di un riconoscimento importante, che ha immediatamente condiviso con i suoi numerosissimi fan, sempre più in crescita. La Incardona vanta infatti oltre 800 mila followers su Instagram e a questo punto c’è da credere che il suo seguito potrà issarsi verso nuove vette inesplorate. Da sempre grande appassionata di sport, unisce questo ruolo simbolico e molto importante a un curriculum già di tutto rispetto. Per tutto il mese di maggio, dunque, Eleonora ci accompagnerà lungo le evoluzioni della corsa rosa che da qui al 28 maggio, quando la 106esima edizione del Giro si concluderà a Roma, regalerà tante emozioni.

Eleonora Incardona, il fascino sensuale che conquista tutta l’Italia: esplosiva

Le stesse che da tempo ci regala lei. E che trovano conferma anche negli scatti post cerimonia di apertura del Giro, nel suo ‘saluto’ alla città di Pescara. In riva al mare, ecco come si presentava Eleonora.

Un abito blu pazzesco, con la solita vertiginosa scollatura a far sognare ad occhi aperti legioni di ammiratori. I commenti e i like si sprecano, manco a dirlo, ma la cosa ovviamente non sorprende. Eleonora entra a far parte di un novero di celebrità super seducenti che negli anni si sono iscritte nel cosiddetto ‘albo d’oro’ delle madrine del Giro, e lo fa con tutta la sua classe e sensualità. Che scalda già i motori per una estate che si annuncia arroventata. Le premesse sono ottime.