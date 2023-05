Aida Yespica esagerata: forme incontenibili e fan senza fiato

Fan in delirio per le forme incontenibili di Aida Yespica. Ecco lo scatto da capogiro della modella e showgirl venezuelana

Chi l’ha detto che si può essere belli solo a vent’anni? Si può aver superato la fatidica soglia degli “anta” e ammaliare come una delle tante giovanissime bellezze di cui sono pieni i social network. Lo puoi fare se ti chiami Aida Yespica. La modella e showgirl venezuelana, che il prossimo 15 luglio spegnerà 41 candeline, continua a lasciare a bocca aperta i fan con i suoi scatti che mettono in risalto le sue esplosive curve.

Da tempo latitante sul piccolo schermo, Aida Yespica sa come non farsi dimenticare dal pubblico. D’altra parte, la modella e showgirl sembra aver fatto un patto con il diavolo. Con gli anni la sua bellezza non è sfiorita, anzi, la maturità le ha donato quel tocco di classe in più che la rende irresistibile. E poi le sue forme hot fanno invidia alle più acclamate e seguite star dei social network.

Aida Yespica, forme incontenibili: fan in estasi

Non temendo confronti con l’agguerrito plotone delle giovanissime che spopolano sul web, Aida Yespica lancia il guanto di sfida con uno scatto che è da vertigini. Mollemente adagiata a una candida parete, che per contrasto sottolinea la sua abbronzatura dorata, in bikini leopardato che a stento contiene le sue forme, la modella venezuelana è una tigre pronta ad “azzannare” chiunque osi mettere in discussione il suo sex appeal.

Gambe lunghe, affusolate, lisce e morbide come la seta e un florido seno che, a dispetto dell’età, vince la forza di gravità, Aida sbaraglia la concorrenza e manda ko i suoi estasiati fan. Impossibile non essere travolti da un tale tsunami di sensualità a cui i suoi fan hanno risposto con un diluvio di “like” e di commenti tra l’incredulo e l’incantato. Fan, quindi, ammaliati come i tanti ex della bellissima e sensualissima venezuelana dalla vita sentimentale molto movimentata. Dal 2007 al 2008 è stata fidanzata con l’ex calciatore Matteo Ferrari da cui avuto il figlio Aron, nato il 27 novembre del 2008. Dopo il parto Aida ha sofferto di depressione post-partum, il che ha rallentato la sua carriera.

Nel luglio 2012 si è sposata a Las Vegas con l’avvocato venezuelano Leonardo Gonzales. Un matrimonio che, però, ha avuto vita breve visto che è terminato pochi mesi dopo, per la precisione nel febbraio del 2013. Dopo pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con Gonzales, la showgirl venezuelana ha intrecciato una storia d’amore con il finanziere Roger Jenkins che è terminata nel 2016. Inoltre, nel 2020, giusto per non farsi mancare nulla, Aida Yespica, durante un’ospitata a un programma televisivo, ha fatto coming out rivelando di essere stata fidanzata con una donna famosa senza, tuttavia, rivelarne l’identità. Come dire, neanche le donne le resistono…