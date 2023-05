Ansia Lobotka, in casa Napoli sale la preoccupazione

Non solo Osimhen e Kim, anche Lobotka fa tremare i tifosi del Napoli: ci provando sul serio e sarà difficile dire no

Napoli è in festa per la vittoria del terzo tricolore, che ha portato la banda di Luciano Spalletti ad entrare definitivamente nella storia del club azzurro. La società, invece, è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione.

Vista la strepitosa stagione, molti top club europei sono pronti a strappare i calciatori più rappresentativi del club campano. Oltre a Victor Osimhen , Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae finiti sui taccuini dei più grandi top club europei, chi può lasciare il club azzurro è Stanislav Lobotka, perno assoluto del centrocampo di mister Spalletti. Sullo slovacco, infatti, c’è il forte interesse di due top club inglesi che sono pronti a fare sul serio.

La Premier League bussa, Napoli in ansia: due top club su Lobotka

Come detto, nonostante la grande festa per il terzo scudetto conquistato, il Napoli è pronto a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra i calciatori che hanno attirato grande interesse nei più grandi top club europei troviamo Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco classe 1994. Il ragazzo si è rivelato uno dei calciatori più decisivi per il tricolore partenopeo, e questo ha portato diverse società a mettersi sulle sue tracce. I club che sono pronti a fare sul serio sono Chelsea e Manchester United, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. I red devils sono in piena lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League, mentre i blues vogliono effettuare una sorta di rivoluzione vista la stagione a dir poco disastrosa.

Visto il rinnovo arrivato a marzo fino al 2027, appare difficile pensare che Aurelio De Laurentiis possa privarsi del centrocampista, anche se in caso di grandi offerte le cose potrebbero cambiare. Oltre a Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Kim Min-jae, quindi, il Napoli sarà chiamato a resistere anche alle offerte che si apprestano ad arrivare per il classe 1994. Si tratterebbe di una grande perdita per gli azzurri, vista l’importanza dello slovacco nello scacchiere di Luciano Spalletti. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Stanislav Lobotka che può viverlo da grande protagonista. La Premier League fa sul serio, con il popolo partenopeo che ora trema davvero.