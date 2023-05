CR7 senza pace: l’ennesimo scandalo in campo

Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr, si è reso protagonista di un altro episodio negativo che accende le polemiche: ecco cosa è successo

Affrontare serenamente la fase finale della propria carriera non è mai semplice, a maggior ragione se il calciatore di cui parliamo è un certo Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è quasi sempre stato abituato a primeggiare nell’arco del suo meraviglioso percorso calcistico, durante il quale ha conquistati tantissimi trofei di squadra e premi individuali.

CR7, dal canto suo, sarebbe rimasto volentieri in Europa, nel calcio che conta. Non a caso, lui e il suo potente procuratore Jorge Mendes hanno insistito per trovare una soluzione in tal senso, tastando il terreno anche in Serie A con Milan e Napoli. Inevitabile l’addio al Manchester United con rescissione consensuale del contratto: così si è conclusa la seconda avventura di Ronaldo in quel di Manchester. Qualche mese più tardi, il campione di Madeira ha deciso di unirsi ufficialmente all’Al-Nassr per ben 200 milioni di euro netti a stagione. Nonostante i guadagni assolutamente da capogiro, però, Ronaldo appare visibilmente frustrato in questo periodo. E il motivo è da ricondurre pure al momento tutt’altro che felice che sta attraversando l’Al-Nassr sotto l’aspetto dei risultati. Non a caso, la società araba ha recentemente esonerato il tecnico Rudi Garcia, a dimostrazione di come le prestazioni della squadra all’interno del rettangolo verde di gioco stiano ampiamente deludendo.

Ronaldo, momento choc in campo: ecco cosa è successo

E tale situazione n0n fa altro che alimentare la frustrazione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è convinto di poter ancora dire la sua ad alti livelli sebbene la sua carta d’identità rappresenti ormai un vero e proprio ostacolo. Basti pensare, ad esempio, a ciò che è accaduto nel corso dell’ultima sfida contro l’Al-Khaleej, squadra che rischia la retrocessione.

A CR7 è stato annullato un gol e l’Al-Nassr non è riuscito a conquistare i tre punti, allontanandosi ulteriormente dalla capolista Al-Ittihad. Soltanto un pareggio che sa di sconfitta, perché questo risultato intacca enormemente le speranze dell’Al-Nassr di mettere le mani sul titolo. Mentre lasciava il campo, un membro dello staff tecnico degli avversari si è avvicinato al portoghese per scattare un selfie. Il 38enne non l’ha presa affatto bene e ha rifiutato la bizzarra richiesta spingendo via l’uomo. Una reazione tutto sommato comprensibile quella di Ronaldo, ma è altrettanto evidente che il suo stato d’animo oggi non sia dei migliori.