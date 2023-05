Dramma Rodrygo, che tegola per il campione: nessuno poteva immaginarlo

Bruttissima tegola per Rodrygo del Real Madrid: mentre era impegnato in campo è capitata una cosa tremenda al calciatore brasiliano. Un dramma che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Non c’è pace per Rodrygo. Poche ore prima la sfida più importante dell’anno per il suo Real Madrid, la semifinale d’andata di Champions League contro il Manchester City di Guardiola e Haaland, il brasiliano è incappato in una bruttissima disavventura. Anzi, in un vero e proprio dramma. Una situazione sconvolgente che ha dovuto affrontare subito dopo la fine della vittoriosa finale di Copa del Rey contro il Siviglia. Tornato a casa, dopo aver messo a segno la doppietta che ha regalato la vittoria alle merengue, quello che si è trovato davanti è stato infatti uno spettacolo spaventoso.

Ma cosa è successo nel dettaglio. Qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Rodrygo era infatti atteso nello scorso weekend da una delle gare più importanti per il Real Madrid in questa stagione, la finale di Copa del Rey. Sul campo del Siviglia i blancos dovevano affrontare, con i favori del pronostico, e quindi un carico di pressione immenso, a pochi giorni dalle semifinali di Champions, l’ostico Osasuna.

La sfida è stata dura, vera, intensa, e alla fine la squadra di Carletto Ancelotti è riuscita a strappare la vittoria per 2-1, grazie proprio a una doppietta di Rodrygo, tornato eroe per il popolo del Real, come un anno fa, quando fu lui a eliminare, di fatto, il City di Guardiola. Che una delle serate più belle della sua vita potesse trasformarsi in un dramma non era previsto. Invece, una volta tornato a casa, il brasiliano si è trovato davanti una bruttissima sorpresa.

Rodrygo rapinato: paura per l’attaccante

Mentre era impegnato a Siviglia per motivi, evidentemente, di lavoro, Rodrygo è stato rapinato. Dei furfanti si sono intrufolati nella sua abitazione a La Moraleja, cittadina di Alcobendas, nella zona settentrionale di Madrid. Era l’alba tra il sabato e la domenica e i malviventi hanno provato a fare loro una refurtiva dal valore inestimabile.

Fortunatamente in casa in quel momento non c’era nessuno, visto che anche i genitori del brasiliano, che vivono con lui, lo avevano seguito a Siviglia ed erano allo stadio nel weekend della finale di Coppa del Re. La paura però è stata grande, anche perché nessuno si sarebbe mai aspettato un colpo del genere in quel momento.

A dare l’allarme, come riferito da El Pais, è stato un addetto alla sicurezza, che si è recato in casa in assenza della famiglia e ha trovato diverse stanze sotto sopra. Non è ancora chiaro cosa abbiano portato via i ladri, e quale sia dunque il valore dell’intero bottino. Le indagini sono in corso, ma di certo resta una grandissima sensazione di sconforto per Rodrygo e i suoi familiari. Una sensazione che ha trasformato la pura gioia in un grande dolore.