Grave infortunio dopo la firma: mazzata da 400 milioni di euro

Non arrivano buone notizie in casa Barcellona a poche ore dalla firma del rinnovo del contratto del club blaugrana.

Stagione a luci e ombre per il Barcellona di Xavi nonostante l’importante campagna acquisti estiva: fuori dalla Champions League ai gironi, eliminato ai playoff di Europa League dal Manchester United, eliminato in semifinale di Copa del Rey dal Real Madrid che poi alzerà il trofeo. I blaugrana però sono ad un passo dalla conquista della Liga quando mancano 5 giornate al termine della regular season e con il Barcellona che ha un vantaggio di ben 13 punti dall’Atletico Madrid secondo.

In caso di vittoria nella prossima giornata di campionato, la formazione guidata dall’ex centrocampista ritornerebbe nell’Olimpo del calcio spagnolo dopo alcuni anni difficili, soprattutto dopo l’addio di Lionel Messi nel 2021.

Barcellona, rinnovo e beffa dopo l’infortunio

Ángel Alarcón, il giovane attaccante del Barcellona, dopo avere firmato il rinnovo a fine gennaio con la presenza di una clausola da 400 milioni di euro si è gravemente infortunato terminando in maniera anticipata la stagione, visti i lunghissimi tempi di recupero (4 mesi).

Il talentuoso attaccante ha raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2025. Giovanissimo, classe 2004, ha iniziato la sua carriera nell’Under 16 dell’Espanyol B cinque anni. Qualità e fiuto del gol, che gli hanno permesso di passare dopo una sola stagione nell’Under 19 della formazione A. Poi il trasferimento al Barcellona: la scorsa annata 22 partite impreziosite da 14 gol in campionato e tre in UEFA Youth League. Prestazioni che quest’anno gli sono anche valse la convocazione in prima squadra visti i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Xavi.

Ha esordito in prima squadra nella sfida di Copa del Rey contro il Ceuta, a risultato ormai chiuso, con il Barcellona in vantaggio di 5 marcature. Alarcon, che ha sostituito Raphina in quella gara, nei mesi scorsi ha dichiarato, poco dopo la firma del contratto di essere felice di aver rinnovato con il club blaugrana. Una società che ha sempre avuto fiducia in lui nonostante l’infortunio della scorsa stagione. Ora un nuovo stop… in attesa della prossima stagione in cui sarà un valore aggiunto per Lewandowski e compagni.