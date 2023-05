Napoli, infortunio ufficiale: stagione finita

Il messicano si è sottoposto agli esami strumentali. Buone notizie, ma stagione finita per lui.

La magica vittoria contro la Fiorentina ha avuto una macchia che ha spaventato tutti i tifosi e lo staff del Napoli.

La gara di domenica, vinta 1-0 dagli azzurri con go di Osimhen, ha rischiato di diventare un giorno buio per un giocatore del Napoli. al 45′ minuto sulla gara ancora in parità, Hirving Lozano ha subito un infortunio al ginocchio che ha tenuto col fiato sorse tutto lo stadio Maradona. Brutto il movimento del suo ginocchio sinistro. Nei primi momenti, infatti, sembrava che l’infortunio potesse essere grave.

Al suo posto Kvaratskhelia, che ha poi regalato giocate in una giornata di festa, a scudetto matematicamente già vinto. Al termine della gara, infatti, è iniziata la festa. Circa due ore di spettacolo con diversi cantanti a prendere parte ai festeggiamenti all’interno dello stadio Maradona. La presentazione della squadra poi, compreso Lozano che vi ha preso parte con un tutore al ginocchio e camminando con le stampelle, ha scatenato la gioia dei tifosi presenti allo stadio, che hanno acclamato anche tutti i membri dello staff e il presidente, perché questa vittoria del Napoli è il frutto del lavoro collettivo.

Lozano, l’esito degli esami: sospiro di sollievo

L’infortunio di Hirving Lozano aveva tenuto col fiato sospeso tutti i presenti allo stadio Maradona. Il movimento del suo ginocchio sinistro avevano fatto temere un infortunio molto grave come la rottura del crociato o del menisco.

Un comunicato del Napoli, tuttavia, fa tirare un sospiro di sollievo a tutti. Come riportato dal club azzurro, Hirving Lozano si è sottoposto ad accertamenti alla clinica di Roma villa Stuart, accompagnato da Raffaele Canonico. Insieme col responsabile dello staff medico del Napoli, il messicano ha incontrato i professo Mariani per gli esami relativi al suo ginocchio sinistro. Gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Solo nei prossimi giorni verrà valutato il percorso riabilitativo del messicano e gli eventuali giorni di recupero. Si ipotizza che, per Lozano la stagione sia terminata.