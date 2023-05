Napoli, la festa è già finita: via un Top per una cifra esorbitante

La festa per il terzo scudetto conquistato non ha fine in terra campana. Una notizia di calciomercato, però, può rovinare il clima sereno intorno al Napoli.

Il Napoli si gode il terzo scudetto conquistato grazie al pareggio rimediato alla Dacia Arena contro l’Udinese per 1-1. Per i partenopei, però, il calciomercato estivo può portare brutte sorprese.

La dirigenza, infatti, è al lavoro non solo per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma anche per cercare di trattenere i big della rosa. Tra i calciatori azzurri più ricercati troviamo ovviamente Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, finiti sui taccuini dei più grandi club europei. Il presidente Aurelio De Laurentiis difficilmente si priverà dei suoi gioiello, a meno di offerte da capogiro. Tra i big, però, c’è un calciatore che pare destinato a salutare Napoli a breve per approdare in Inghilterra.

Festa terminata, il Napoli non può nulla: il Manchester United paga la clausola

Come detto, dopo la festa per il terzo tricolore conquistato, il Napoli si prepara per il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. La prima notizia è terrificante per il club azzurro, che si appresta a perdere il proprio perno difensivo.

Stiamo ovviamente parlando di Kim Min-jae, centrale difensivo coreano classe 1996. Kim si è reso protagonista di una stagione a dir poco strepitosa, che lo ha portato in breve tempo ad essere un beniamino dei tifosi. La sua avventura a Napoli, però, è destinata a terminare a breve. Stando a quanto riporta l’emittente ufficiale del club azzurro Kiss Kiss Napoli, il Manchester United avrebbe rotto gli indugi e deciso di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del coreano.

La cifra ammonta a 50 milioni di euro, con i Red Devils pronti a pagarla entro la metà di giugno. Si tratterebbe di un duro colpo per Luciano Spalletti, che si ritroverebbe senza il proprio perno difensivo per la prossima stagione. La dirigenza, quindi, sarà chiamata ad individuare un sostituto all’altezza per sostituire il gigante coreano.

Ma probabilmente dovrà farlo un altro direttore sportivo perché anche Cristiano Giuntoli sembra davvero destinato all’addio (con la Juve nel destino). Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con l’avventura di Kim Min-jae al Napoli che pare destinata a terminare dopo soli dodici mesi. Il Manchester United è pronto all’affondo decisivo, con mister Spalletti e tutto il popolo partenopeo che ora tremano davvero.