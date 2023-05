Napoli, senti Kahn su Osimhen: “150 milioni? Sarebbe un…”

Il Napoli, al termine della stagione, rischia di perdere un top player. Un club, però, si è mostrato dubbioso sul suo eventuale acquisto.

La conquista dello scudetto è recente, con le celebrazioni dei tifosi che continuano ad animare la città. Eppure per il Napoli è già tempo di pensare alla sessione estiva del mercato. Diversi protagonisti della cavalcata verso il terzo tricolore della storia azzurra sono infatti a rischio cessione, con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis che dovrà decidere se blindarli oppure cederli al migliore offerente.

L’elenco degli elementi con la valigia in mano, ad esempio, comprende Piotr Zielinski e Hirving Lozano che finora hanno rifiutato le proposte di rinnovo messe sul piatto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il centrocampista polacco e l’esterno destro messicano, in particolare, non hanno intenzione di rinunciare ai loro attuali stipendi da rispettivamente 3.5 e 4.5 milioni netti all’anno. La società partenopea dal canto suo, nell’ottica di una riduzione complessiva dei costi, non vorrebbero andare oltre quota 2.5.

In bilico pure altri due calciatori della rosa di Luciano Spalletti, ovvero Kim Min-jae e Victor Osimhen. Il difensore è finito nel mirino del Manchester United che, in questi giorni, sta valutando l’idea di esercitare la clausola rescissoria da 45 milioni presente all’interno del suo contratto. Il nigeriano, autore di 28 reti e 5 assist in 35 apparizioni complessive, piace a diverse big della Premier League e al Bayern Monaco.

Napoli, Kahn parla dell’operazione Osimhen

De Laurentiis vorrebbe tenerlo ma intanto ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per portarlo via da Napoli serviranno almeno 160 milioni. Una cifra alla portata del Newcastle e del Manchester United mentre l’amministratore delegato dei bavaresi Oliver Kahn non si è mostrato particolarmente interessato a partecipare alla corsa, alla luce delle pretese economiche avanzata dagli azzurri.

“Con queste somme, l’FC Bayern deve chiedersi: il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un grosso rischio” le sue parole, pronunciate nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della ‘Bild’. Una concorrente in meno, quindi, per Osimhen? Si vedrà. Intanto il calciatore, nelle scorse ore, si è recato a Parigi: un viaggio che riacceso le voci relative ad un possibile trasferimento al Paris Saint Germain.