Sharapova, eredità raccolta: mini vestito e gambe in mostra per le 2 tenniste russe

L’ex campionessa russa ha finalmente trovato due degne rappresentanti della bellezza applicata al tennis: fisici mozzafiato

Forse se avesse continuato a giocare a tennis – le premesse erano di un certo livello, visto che nel 2015, all’età di 15 anni, si laureò campionessa juniores di Wimbledon – lo scettro di Maria Sharapova, fenomeno del tennis e supermodella fuori dal campo, lo avrebbe preso lei, Sofya Zhuk.

La 23enne, smessi i panni dell’atleta agonista, si dedica ormai da tempo solo alla vita mondana, fatta di sfilate, pubblicità e post più che piccanti da Instagram ad OnlyFans. Non potendo coniugare lo status di bellezza indiscutibile con quella della carriera nel circuito, la bella Sofya non può fregiarsi di un titolo che invece sembra proprio stare a cuore a due sue connazionali.

Pur non essendo in grado di raggiungere le vette di classifica della leggenda del tennis russo, Yana Sizikova e Anastasia Potatova – età diverse, carriere diverse, ma bellezze pari – stanno tentando, con successo, di emulare la capostipite della bellezza tennistica di stampo russo. La prima, nata a Mosca 28 anni fa, sta vivendo un’annata di grandi soddisfazioni nella specialità – il doppio – che l’ha vista entrare per qualche settimane nelle top 50 del ranking WTA, fino a toccare il numero 33 della classifica mondiale. La seconda, di sei anni più giovane, è invece un ottimo prospetto in singolare, potendo vantare un ranking che al momento dice 25esimo posto. Entrambe, come accennato, hanno soprattutto un cosa in comune.

Sizikova e Potatova fanno impazzire tutta Madrid

Reduci dal torneo WTA 1000 di Madrid, dove sono state eliminate rispettivamente agli ottavi di finale nel torneo di doppio e ai sedicesimi di finale in singolare, Sizikova e Potatova si sono giustamente concesse una serata libera nella sempre affascinante capitale spagnola.

Immortalate in un’istantanea postata poi sul profilo Instagram della prima, le tennsiste sembravano delle top model in libera uscita. Tacchi alti, gambe slanciate, truccate il giusto, le due hanno farto girare la testa a mezza città. Difficile credere che appena qualche giorno prima sudavano e faticavao lungo tre set per avere la meglio sulle loro avversarie.

Ecco che anche gli sportivi attenti all’estetica hanno finalmente trovato pane per i loro denti. La strada tracciata da Maria Sharapova ha finalmente trovato qualcuno in grado di percorrerla senza che nessuno si permetta di criticare. Almeno per ora. Sizikova e Potatova saranno a breve attese al grande palcoscenico di Parigi, sede del Roland Garros. Chissà se qualche marchio dell’alta moda le noterà…