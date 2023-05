Wanda Nara accende il post Superclasico: eccola con la maglia della sua squadra del cuore, tifosi in estasi

E’ da sempre considerato il derby per eccellenza, quello con la D maiuscola. Una sfida che in Argentina mobilita milioni di tifosi, che durante l’anno attendono solo questa partita. Stiamo parlando del cosiddetto Superclasico, il derby tra le due squadre più importanti di Buenos Aires, il River Plate e il Boca Juniors.

La super sfida del calcio argentino coinvolge in pieno anche la famiglia Icardi. E mentre il centravanti rosarino è impegnato a dare il suo contributo alla conquista del campionato turco del Galatasaray, la moglie Wanda Nara si trova in Argentina per motivi di lavoro. La bionda e prorompente imprenditrice e influencer conduce da qualche settimana uno dei programmi televisivi più seguiti e amati dal pubblico, l’edizione argentina di Masterchef. La scelta della produzione di affidare proprio a Lady Icardi la conduzione di un talent così popolare si sta rivelando azzeccata.

Superclasico rovente: Wanda versione tifosa è incontenibile. Fan senza parole

Spigliata, disinvolta, sicura di sè: si presenta così Wanda Nara davanti alle telecamere e il successo ottenuto finora lo dimostra ampiamente. Ma la passione per il calcio, al di là degli impegni professionali, resta l’interesse principale dell’influencer che su Instagram è seguita da oltre sedici milioni di follower.

E cosa c’è di meglio che seguire dal vivo quella che in Argentina è considerata all’unanimità la partita dell’anno. Una gara che va sempre molto oltre una semplice partita di calcio: è la sfida fra due mondi diversi, fra due realtà completamente diverse. E non è un caso se in ogni Superclasico ci sono sempre episodi di tensioni, risse da saloon e di conseguenza un numero spropositato di cartellini gialli e rossi. Purtropo questo si verifica anche fuori dallo stadio: i tifosi si odiano, basti ricordare cosa è successo nel 2018 per la finale di Copa Libertadores.

In uno degli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram, Lady Icardi ha pubblicato una foto che la ritrae vestita con la maglia bianca e la classica banda rossa del River Plate. E’ la prima volta che la moglie del centravanti ex Inter si espone ufficialmente in merito alle sue simpatie calcistiche. E a quanto pare anche molti dei suoi fan tifano per il River, stando ai commenti pubblicati nella sua bacheca.