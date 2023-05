Tennis, la spallina si abbassa: il vestito esalta le forme

La bella romana continua a deliziare i suoi fans con dei selfie a dir poco sensuali: ‘galeotta’ fu la spallina…

Chi l’ha detto che non si possa essere delle tennste di livello, delle grandi studiose e delle bellezze fuori dal comune? Certo, in almeno una delle tre circostanze serve anche l’aiuto di Madre Natura, che ti dona un fisico mozzafiato degno delle grandi dive di una volta. Il corpo va però mantenuto, e qui entrano in gioco l’impegno e la costanza personali, per non parlare delle fatiche legate all’allenamento per una stagione tennistica e un percorso di studi che porti ad una laurea. Ecco, Susanna Giovanardi è in grado di fare tutto questo. Una vita senza limiti, da qualunque lato la si guardi. E lei poi, ironia della sorte, è davvero stupenda da ogni angolatura la si osservi.

23 anni, ex campionessa italiana di tennis all’età di 12 ma anche finalista del Concorso di Miss Italia giusto qualche anno fa, la bellissima romana ha trovato anche il tempo di conseguire una laurea in Scienze Motorie. Tanto per non farsi mancare proprio nulla. Nell’impossibiltà di eccellere contemporaneamente sia nel campo sportivo, che in quello accademico, che mantenere i ritmi che una vita da fotomodella qual’è richiede, Susanna ha scelto per ora solo l’ultima strada. Quella che, se avessero potuto scegliere, anche i suoi fans avrebbero approvato. Richiestissima dalle maggori case di moda e non solo, Susanna è un’assidua frequentatrice dei social media. Un contenitore spesso utilizzato, come nell’ultimo caso, per far esplodere tutto il suo fascino in mille sfaccettature.

Susanna Giovanardi da capogiro

Per una volta, dopo tanti scatti evidentemente fatti da un professionista, siamo tornati al selfie. Quello primigenio. Quello in cui il volto è coperto dallo stesso strumento utilizzato per auto-immortalarsi. Smaltita in fretta l’amarezza per non ammirare ancora una volta il suo bellissimo viso, i fans si sono ‘consolati’ con l’oggetto della foto. Una Susanna con un vestitino che trattiene a fatica il suo prorompente decollètè. Con un spallina più che malandrina.

La parte destra del succinto abito indossato scende pericolosamente sulle forme della bella romana. Lo scatto immortala il momento prima che sia…troppo tardi. Prima che un eventuale nudo del Lato A potesse frantumare qualsiasi precedente record di visualizzazioni e like su Instagram. Certamente, con l’arrivo dell’estate, non mancheranno altre cartoline dell’ex tennista. Che sia a casa, in piscina, al mare, o in uno studio fotografico, lei brillerà sempre. E sempre continuerà a far sognare i suoi ammiratori.